Lesotho Nijerya CANLI hangi kanalda? Osimhen ilk 11'de

Afrika Elemeleri’nde son haftalara yaklaşılırken gözler Lesotho ile Nijerya arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Grup C’deki dengeleri değiştirebilecek bu karşılaşma, hem liderlik yarışını hem de play-off umutlarını yakından ilgilendiriyor.

LESOTHO NİJERYA CANLI İZLE

Lesotho ile Nijerya arasındaki karşılaşma, FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nin en önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Maç, Lesotho’nun resmi olarak ev sahibi olduğu ancak FIFA standartlarını karşılayan bir stadyumu bulunmadığı için Güney Afrika’nın Polokwane şehrinde yer alan Peter Mokaba Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlendi.

Lesotho, grupta topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor ve turnuvadan elenmiş durumda. Buna karşın Nijerya, 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta lider Benin ve ikinci sıradaki Güney Afrika’nın yalnızca üç puan gerisinde yer alan Nijerya’nın, bu akşam sahadan üç puanla ayrılması büyük önem taşıyor. Mücadele yabancı TV kanallarından canlı izlenebilecek.

Lesotho Nijerya maçı 11'leri şu şekildedir:

Lesotho: Sekhoane, Malane, Matlabe, Makhele, Mkhwanazi, Mokokoane, Matsau,, Toloane, Rapuleng, Sera, Tsotleho.

Nijerya: Nwabali, Fredrick, Ekong, Bassey, Onyemaechi, Ndidi, Iwobi, Simon, Lookman, Arokodare, Osimhen.

LESOTHO NİJERYA HANGİ KANALDA?

Lesotho Nijerya maçı Türkiye’de herhangi bir kanaldan canlı olarak yayınlanmayacak. Ancak uluslararası platformlarda maçın yayını çeşitli dijital servisler üzerinden takip edilebilecek. Türkiye’de resmi yayıncı bulunmadığı için karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler yabancı kanallar üzerinden mücadeleyi canlı takip edebilecek.

Lesotho Nijerya maçı, Afrika ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde çeşitli platformlar üzerinden izlenebilecek. Yayın hakları, ülkelere göre değişiklik gösterdiğinden futbolseverlerin bulundukları bölgeye uygun kanallardan Lesotho Nijerya maçını canlı seyredebilecek.

LESOTHO NİJERYA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar arasında ESPN App (ABD), Prime Video (Avusturya), SuperSport Maximo 3 (Benin), Sport Klub 2 HR (Bosna Hersek) ve FIFA+ (İspanya) bulunuyor. Bu platformlar üzerinden izleme erişimi, ülkelerin yayın politikalarına ve erişim haklarına bağlı olarak değişebiliyor.

LESOTHO - NİJERYA NEREDE İZLENİR?

Lesotho Nijerya karşılaşması, Lesotho’nun ev sahipliğinde görünse de ülkenin FIFA standartlarında bir stadyuma sahip olmaması nedeniyle Güney Afrika’nın Polokwane kentindeki Peter Mokaba Stadyumu’nda oynanacak. Bu karar, FIFA’nın güvenlik ve altyapı gereklilikleri doğrultusunda alınmış durumda.

Peter Mokaba Stadyumu, 2010 FIFA Dünya Kupası’nda da maçlara ev sahipliği yapmış modern tesisleriyle biliniyor. Yaklaşık 45 bin seyirci kapasiteli stadyumda oynanacak mücadeleye Güney Afrika’dan da çok sayıda futbolseverin ilgi göstermesi bekleniyor. Karşılaşma yabancı kanallardan izlenebilecek.

LESOTHO NİJERYA MAÇINDA OSİMHEN OYNUYOR MU?

Galatasaray’da forma giyen Nijerya Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kadroda yer alıyor ve bu akşamki mücadelede ilk 11’de maça başlayacak. Galatasaray formasıyla Süper Lig’de ve Avrupa maçlarında önemli bir performans sergileyen oyuncu, takımının hücum gücünün en önemli parçası konumunda.