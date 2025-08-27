Letonya Türkiye maç sonucu kaç kaç? EuroBasket 2025'e farkla başladı

Ay-Yıldızlılar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da Letonya ile kozlarını paylaştı.

A Milli Takımımız, Letonya’yı yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Letonya karşısında Milli Takımımız, ilk çeyreğe hızlı başlayan taraf oldu.

İlk çeyreği Milli takımımız 24-21'lik skorla önde bitirdi.

2. çeyrekte ise daha başa baş bir mücadele yaşandı.

Cedi Osman'ın 3'lükleri takımımızın 3.çeyrekte farkı korumasına yardımcı oldu.

Son periyotta da oldukça rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım maçı 93-73'lük skorla kazanmasını bildi.