Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Levante ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını S Sport ve S Sport Plus üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Levante, sahasında Real Madrid’i ağırlıyor. Karşılaşma bu akşam saat 22.30’da oynanacak ve Türkiye’de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, S Sport Plus uygulaması aracılığıyla maçı hem mobil cihazlardan hem de smart TV üzerinden canlı takip edebilecek.

Levante ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16. sırada bulunuyor. Real Madrid ise çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı.

Levante Real Madrid maçı ilk 11’leri şu şekildedir:

Levante’nin 11’i: Ryan, Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Olasagasti, Iván Romero, Etta Eyong.

Real Madrid’in 11’i: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García, Ceballos, Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Levante Real Madrid karşılaşması yurt dışında bazı kanallardan şifresiz olarak yayınlanacak. Bu yayınlar arasında ABD’de ESPN Deportes, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da İdman Azərbaycan, Brezilya’da Disney+, Endonezya’da Vidio ve Fransa’da beIN Sports 3 bulunuyor.

ABD: ESPN Deportes

Levante Real Madrid mücadelesi Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. S Sport, Türksat 4A uydusu üzerinden 12245 MHz, Yatay (H) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 5/6 frekans bilgileriyle izlenebilecek. Ayrıca Tivibu’da 73. kanalda, Turkcell TV+’ta 77. kanalda, Kablo TV’de ise 240. kanalda yayında bulunuyor.

S Sport Plus ise dijital bir platform olarak yayın yapmakta. Bu platform, klasik bir TV kanalı şeklinde yayın yapmıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama veya resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla erişim sağlayarak Levante Real Madrid maçını yüksek kalitede takip edebilecekler.

Levante Real Madrid karşılaşması için internette dolaşan Levante Real Madrid kaçak maç link/linkleri yasal değildir. Bu tarz Levante Real Madrid kaçak linkler hem korsan yayın kategorisine girer hem de telefon, tablet veya bilgisayarlara ciddi zarar verebilir. Ayrıca bu yayınlara erişim sağlamak hukuka aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Levante Real Madrid maçını izlemek için en güvenilir yöntem, resmi yayıncı olan S Sport ve S Sport Plus’tır. Bu platformlar, yüksek kalite ve güvenli yayın imkânı sunarak futbolseverlerin karşılaşmayı sorunsuz şekilde izlemelerine olanak tanımaktadır.

Levante Real Madrid maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ESPN Deportes, DAZN, İdman Azərbaycan, Disney+, Vidio ve beIN Sports 3 yer alıyor. Bu kanallar, bulundukları ülkelerde futbolseverlere mücadeleyi şifresiz olarak sunacak. Türkiye’de ise maç yalnızca S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Futbolseverler, bu platformlar üzerinden karşılaşmayı canlı ve HD kalitesinde takip etme şansına sahip olacaklar.