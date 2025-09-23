Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Levante Real Madrid canlı yayın ile ekranlara geliyor! Levante, İspanya La Liga’nın 6. haftasında sahasında Real Madrid’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.30’da başlayacak olan mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Levante Real Madrid canlı yayın bilgileri…

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor
Levante ile arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını S Sport ve üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

LEVANTE REAL MADRİD CANLI İZLE

İspanya ’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Levante, sahasında Real Madrid’i ağırlıyor. Karşılaşma bu akşam saat 22.30’da oynanacak ve Türkiye’de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, S Sport Plus uygulaması aracılığıyla maçı hem mobil cihazlardan hem de smart TV üzerinden canlı takip edebilecek.

Levante ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16. sırada bulunuyor. Real Madrid ise çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı.

Levante Real Madrid maçı ilk 11’leri şu şekildedir:

Levante’nin 11’i: Ryan, Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Olasagasti, Iván Romero, Etta Eyong.

Real Madrid’in 11’i: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García, Ceballos, Valverde, , Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

LEVANTE REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Levante Real Madrid karşılaşması yurt dışında bazı kanallardan şifresiz olarak yayınlanacak. Bu yayınlar arasında ABD’de ESPN Deportes, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da İdman Azərbaycan, Brezilya’da Disney+, Endonezya’da Vidio ve Fransa’da beIN Sports 3 bulunuyor.

Levante Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar

  • ABD: ESPN Deportes
  • Almanya: DAZN
  • Azerbaycan: İdman Azərbaycan
  • Brezilya: Disney+
  • Endonezya: Vidio
  • Fransa: beIN Sports 3

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

LEVANTE REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Levante Real Madrid mücadelesi Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. S Sport, Türksat 4A uydusu üzerinden 12245 MHz, Yatay (H) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 5/6 frekans bilgileriyle izlenebilecek. Ayrıca Tivibu’da 73. kanalda, Turkcell TV+’ta 77. kanalda, Kablo TV’de ise 240. kanalda yayında bulunuyor.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

S Sport Plus ise dijital bir platform olarak yayın yapmakta. Bu platform, klasik bir TV kanalı şeklinde yayın yapmıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama veya resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla erişim sağlayarak Levante Real Madrid maçını yüksek kalitede takip edebilecekler.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

LEVANTE - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Levante ile Real Madrid arasındaki mücadele, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler, televizyon platformlarından ya da uydu frekans bilgilerini kullanarak S Sport ekranlarına erişebilir. Aynı zamanda dijital yayıncılık sistemiyle çalışan S Sport Plus sayesinde karşılaşma mobil cihazlar, tabletler veya smart TV’lerden de izlenebiliyor.

S Sport Plus, ek bir cihaz gerektirmeden doğrudan internet bağlantısı üzerinden hizmet sunuyor. Bu sayede taraftarlar, abonelik işlemlerinin ardından anında canlı yayına erişim sağlayabiliyor.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

LEVANTE REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye’de karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için yayıncı platformlar S Sport ve S Sport Plus. S Sport, uydu üzerinden frekans bilgileriyle veya Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV gibi dijital yayın platformları üzerinden izlenebiliyor.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

S Sport Plus ise tamamen internet tabanlı bir platform olduğu için kurulum veya ek cihaz gerektirmiyor. Kullanıcılar resmi web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden abonelik sonrası Levante Real Madrid maçını anında canlı izleyebiliyor.

LEVANTE REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Levante Real Madrid karşılaşması için internette dolaşan Levante Real Madrid kaçak maç link/linkleri yasal değildir. Bu tarz Levante Real Madrid kaçak linkler hem korsan yayın kategorisine girer hem de telefon, tablet veya bilgisayarlara ciddi zarar verebilir. Ayrıca bu yayınlara erişim sağlamak hukuka aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

Levante Real Madrid maçını izlemek için en güvenilir yöntem, resmi yayıncı olan S Sport ve S Sport Plus’tır. Bu platformlar, yüksek kalite ve güvenli yayın imkânı sunarak futbolseverlerin karşılaşmayı sorunsuz şekilde izlemelerine olanak tanımaktadır.

LEVANTE REAL MADRİD CANLI LİNK

Levante Real Madrid mücadelesini izlemek isteyenler, resmi yayıncı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayına ulaşabilir. S Sport uydu üzerinden televizyonlarda, S Sport Plus ise dijital ortamda mobil uygulama veya internet sitesi aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu resmi yayıncılar dışında verilen Levante Real Madrid canlı link yayın bilgileri korsan ve güvenilir olmayan bağlantılardır.

Levante Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11’de başlıyor

LEVANTE REAL MADRİD ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Levante Real Madrid maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ESPN Deportes, DAZN, İdman Azərbaycan, Disney+, Vidio ve beIN Sports 3 yer alıyor. Bu kanallar, bulundukları ülkelerde futbolseverlere mücadeleyi şifresiz olarak sunacak. Türkiye’de ise maç yalnızca S Sport ve S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Futbolseverler, bu platformlar üzerinden karşılaşmayı canlı ve HD kalitesinde takip etme şansına sahip olacaklar.

