LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2. nakilde yerleşemeyen adaylara ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil işlemleri 8 Ağustos tarihinde başladı. 12 Ağustos tarihinde ise kritik süreç sona erdi. Son yerleştirme aşaması olan LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre LGS 2. nakil sonuçları bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak LGS 1. nakil başvuru sonuçları saat 11.00'de açıklanmıştı. 2. nakil başvuru sonuçlarının da saat 11.00 civarında açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler LGS 2. nakil sonuçlarına e-Okul sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

LGS 3. NAKİL VAR MI, YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl LGS'de 3. nakil olmayacak. Yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapacak.

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları ise uygun kontenjana göre öğrencilerin yerleştirmelerini gerçekleştirecek.