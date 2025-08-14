Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2. nakilde yerleşemeyen adaylara ne olacak?

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının 2. nakil başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından LGS 2. nakil sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Ayrıca LGS 3. nakil olacak mı, yerleşemeyen adaylara ne olacağı da gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2. nakilde yerleşemeyen adaylara ne olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:24

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre () 2. nakil işlemleri 8 Ağustos tarihinde başladı. 12 Ağustos tarihinde ise kritik süreç sona erdi. Son yerleştirme aşaması olan LGS 2. nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündem oldu.

LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2. nakilde yerleşemeyen adaylara ne olacak?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre LGS 2. nakil sonuçları bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak LGS 1. nakil başvuru sonuçları saat 11.00'de açıklanmıştı. 2. nakil başvuru sonuçlarının da saat 11.00 civarında açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler LGS 2. nakil sonuçlarına sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2. nakilde yerleşemeyen adaylara ne olacak?

LGS 3. NAKİL VAR MI, YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl LGS'de 3. nakil olmayacak. Yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapacak.

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları ise uygun kontenjana göre öğrencilerin yerleştirmelerini gerçekleştirecek.

ETİKETLER
#e-okul
#liselere geçiş sınavı
#Lgs
#Lgs 2. Nakil
#Öğrenci Yerleştirme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.