18°
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Mahmutbey metro kapalı mı, ne zaman açılacak? 2 Ekim Bakırköy Kayaşehir metro hattı son durum

Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında bir trenin fren balatalarında yangın çıktı. Yangının ardından Mahmutbey metro kapatıldı. Vatandaşlar tarafından Mahmutbey metro kapalı mı, neden kapalı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Mahmutbey metro kapalı mı, ne zaman açılacak? 2 Ekim Bakırköy Kayaşehir metro hattı son durum
IHA
02.10.2025
02.10.2025
'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy - Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında çıktı.

Çıkan yangın sonrasında vatandaşlar tarafından Mahmutbey metro kapalı mı, neden, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Mahmutbey metro kapalı mı, ne zaman açılacak? 2 Ekim Bakırköy Kayaşehir metro hattı son durum

MAHMUTBEY METRO KAPALI MI, NEDEN?

Bakırköy - Kayaşehir Metro hattında bulunan Mahmutbey istasyonu geçici süreliğine kapatıldı.

Metronun fren balatalarında çıkan yangın istasyonda kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangın görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle çıktı dumanlar bütün metro istasyonunu kapladı. Metro içerisinde ve istasyonda bulunan yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından ise fren balatalarında yangın çıkan metro, garaja götürüldü.

Mahmutbey metro kapalı mı, ne zaman açılacak? 2 Ekim Bakırköy Kayaşehir metro hattı son durum

MAHMUTBEY METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Mahmutbey Metro istasyonunun ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Metro İstanbul tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#istanbul
#yangın
#metrobüs
#Mahmutbey Metro
#Bakırköy - Kayaşehir Metro Hattı
#Aktüel
