Manchester City Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Altay Bayındır maç kadrosunda!

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçları kapsamında bugün (14 Eylül 2025 Pazar) Manchester derbisi oynanacak. İki İngiliz devinin karşı karşıya geleceği karşılaşmaya saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumunda oynanacak olan Manchester City - Manchester United maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

Manchester City bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester City, 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Manchester United ise 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 4 puan topladı. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United puan tablosunda 11. sırada bulunuyor.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Manchester City - Manchester United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthyony Taylor yönetecek.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Manchester derbisinde milli kalecimiz Altay Bayındır'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Onana'nın Trabzonspor'a transferinin ardından Manchester United, Lammens'i kadrosuna katmıştı. Ancak teknik direktör Ruben Amorim'in Lammens'in henüz hazır olmamasından dolayı Altay Bayındır'a ilk 11'de şans vereceği tahmin ediliyor.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Manchester City'de karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Marcus Bettinelli, Omar Marmoush ve Kalvin Phillips karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Manchester United tarafında ise Lisandro Martinez haricinde sakatlığı bulunan oyuncu bulunmuyor.

Manchester City - Manchester United maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Ake, Gvardiol; Rodri, Reijnders, Silva; Bobb, Haaland, Doku

Manchester United: Bayındır, Shaw, De Ligt, Yoro, Diallo, Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Mbeumo, Sesko.