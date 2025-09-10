Manifest Konya konseri iptal mi? Erzurum ve Trabzon konserleri iptal edilmişti

Manifest grubunun Türkiye genelindeki konser planları birer birer iptal ediliyor. İstanbul’da başlayan soruşturmanın ardından grup için planlanan birçok şehir konseri takvimden çıkarıldı.

MANİFEST KONSERLERİ İPTAL Mİ?

Manifest grubunun Türkiye’de farklı şehirlerde planlanan konserleri art arda iptal edildi. İlk olarak Erzurum’da yapılması planlanan konser, belediyenin içerik ve kıyafet gerekçeleriyle uygun bulunmadığı açıklaması sonrası iptal edilmişti. İstanbul Küçükçiftlik Park’taki konserden sonra gündeme gelen soruşturma ise konser iptallerinin daha da yayılmasına neden oldu.

Grubun sahne performansının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bu süreçte grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kendilerine yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme yükümlülüğü getirildi. Bu gelişmeler sonrası birçok organizasyon firması konserleri iptal etti ve bilet satışlarını durdurdu.

MANİFEST KONYA KONSERİ İPTAL Mİ?

Manifest’in 20 Eylül tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edildi. Selçuklu Kongre Merkezi, grubun konserine dair tüm duyuruları internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

MANİFEST TRABZON KONSERİ İPTAL Mİ?

Manifest grubunun 14 Ekim’de Trabzon’da düzenlenmesi planlanan konseri de organizasyon firması tarafından iptal edildi. Yapılan açıklamada bilet satışlarının durdurulduğu ve konserin etkinlik takviminden çıkarıldığı bildirildi.

MANİFEST TRABZON VE KONYA KONSERİ NEDEN İPTAL?

Manifest grubunun Trabzon ve Konya konserlerinin iptal edilmesinin arkasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma süreci bulunuyor. İstanbul’daki konserde sahne performanslarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamaları yöneltildi. Bu soruşturma nedeniyle grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve belirli aralıklarla imza verme şartı konuldu.