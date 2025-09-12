Marmaray Gebze yönü çalışmıyor mu, neden son dakika? Marmaray hattında gecikmenin nedeni belli oldu

12 Eylül Cuma günü Marmaray'da yaşanan arıza sonrasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Vatandaşların zor anlar yaşadığı aksamanın nedeni duyuruldu.

MARMARAY GEZBE YÖNÜ ÇALIŞMIYOR MU SON DAKİKA, NEDEN?

Bugün 16.30 civarında Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olayın ardından seferlerde aksama yaşandı. Binlerce yolcu zor anlar yaşarken TCDD Marmaray, X hesabından açıklama yapıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama şöyle oldu:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, SORUN MU VAR?

Bugün Marmaray hattında yaşanan sorun sonrasında neden tren gelmiyor merak edildi. Vatandaşların bekleyişi devam ederken istasyonlarda kalabalıklar oluştu. Yenikapı istasyonunda yaşanan intihar olayı nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.