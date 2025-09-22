Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Marsilya PSG maçı ertelendi mi, neden? 22 Eylül'de oynanması planlanıyordu

Fransa Ligue 1'in 5. haftası kapsamında bugün oynanması planlanan Marsilya - PSG maçı ertelendi. Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla mücadelenin ertelendiği duyuruldu. Futbolseverler tarafından Marsilya - PSG maçı neden ertelendiği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Marsilya PSG maçı ertelendi mi, neden? 22 Eylül'de oynanması planlanıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 09:53

'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. 5. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi) saat 21.45'te Marsilya ile PSG karşı karşıya gelecekti. Velodrome Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala maçın ertelendiği duyuruldu.

Taraftarlar tarafından Marsilya - PSG maçının neden ertelendiği ve ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı.

Marsilya PSG maçı ertelendi mi, neden? 22 Eylül'de oynanması planlanıyordu

MARSİLYA - PSG MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla Marsilya - PSG maçı ertelendi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma kötü nedeniyle ertelendi.

Valilik kararında "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." ifadeleri yer aldı.

Marsilya PSG maçı ertelendi mi, neden? 22 Eylül'de oynanması planlanıyordu

MARSİLYA - PSG MAÇI NEDEN YOK, NE ZAMAN OYNANACAK?

Valilik kararıyla ertelendiği için bugün Marsilya - PSG maçı oynanmayacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada Marsilya - PSG maçının ne zaman oynanacağı konusunda bir bilgi verilmedi. İlerleyen günlerde tarafından karşılaşmanın yeni tarihinin duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
#Fransa Futbol Federasyonu
#hava koşulları
#Fransa Ligue 1
#Marsilya Psg
#Maç Erteleme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.