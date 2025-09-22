Marsilya PSG maçı ertelendi mi, neden? 22 Eylül'de oynanması planlanıyordu

Fransa Ligue 1'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. 5. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi) saat 21.45'te Marsilya ile PSG karşı karşıya gelecekti. Velodrome Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala maçın ertelendiği duyuruldu.

Taraftarlar tarafından Marsilya - PSG maçının neden ertelendiği ve ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı.

MARSİLYA - PSG MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla Marsilya - PSG maçı ertelendi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Valilik kararında "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." ifadeleri yer aldı.

MARSİLYA - PSG MAÇI NEDEN YOK, NE ZAMAN OYNANACAK?

Valilik kararıyla ertelendiği için bugün Marsilya - PSG maçı oynanmayacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada Marsilya - PSG maçının ne zaman oynanacağı konusunda bir bilgi verilmedi. İlerleyen günlerde Fransa Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın yeni tarihinin duyurulması bekleniyor.