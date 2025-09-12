Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 11 Eylül 2025 tarihindeki yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasına düşmemek için tüm marifetlerini gösterdi.

Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu
Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 00:42

'nin 2025 sezonu tam hızla sürüyor.

Popüler yarışma programında haftanın final mücadelesi oynandı.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın son dokunulmazlık karşılaşmasını da mavi ekip kazandı.

Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu

Kırmızı ekip yarışmacıları arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı tabağı yapan dokunulmazlığı elde etti.

Eylül, İrem’i potasına yolladı.

Takım yarışmacıları arasında gerçekleştirilen oylamada en çok oyu alan Çağlar altıncı olarak eleme potasına dâhil oldu.

Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu

Haftanın eleme adayları şöyle:

  • Nisa
  • Ayla
  • Onur
  • İlhan
  • İrem
  • Çağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

MasterChef Türkiye 11 Eylül 2025 bölümünde dokunulmazlığı kim aldı?
Şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı tabağı yapan Eylül, dokunulmazlık hakkını kazandı.
