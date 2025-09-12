Masterchef haftanın eleme potasında kimler var? Düşme hattı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu tam hızla sürüyor.

Popüler yarışma programında haftanın final dokunulmazlık mücadelesi oynandı.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın son dokunulmazlık karşılaşmasını da mavi ekip kazandı.

Kırmızı ekip yarışmacıları arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı tabağı yapan Eylül dokunulmazlığı elde etti.

Eylül, İrem’i eleme potasına yolladı.

Takım yarışmacıları arasında gerçekleştirilen oylamada en çok oyu alan Çağlar altıncı olarak eleme potasına dâhil oldu.

Haftanın eleme adayları şöyle:

Nisa

Ayla

Onur

İlhan

İrem

Çağlar.