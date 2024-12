Masterchef konuğu Osman Sezener kimdir? Michelin yıldızı olan restoranları gündemde

25 Aralık 2024 13:46 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:02

Masterchef Türkiye programında ceket yarışı sürüyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde yer alacak olan şef Osman Sezener'in Michelin yıldızı sahibidir. Restoranları ve nereli olduğu ise izleyici tarafından merak edildi.

Bu akşam Masterchef​ programına çıkacak olan şef Osman Sezener başarıları ile konuşulmaya devam ediyor. İzmir​'de restoranı büyük ilgi çekerken hayatına dair bilgiler de merak edildi.

OSMAN SEZENER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 senesinde İzmir'de doğan ismin mesleğe ilgisi ailesinin restoranında başladı. Gastronomiye olan ilgisini sürdürürken İzmir Amerika Koleji’nde aldığı eğitimini Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sürdürdü.

New York French Culinary’de eğitim alan isim Ege Bölgesi'nden esintileri mutfağa taşıdı.

OSMAN SEZENER RESTORANLARI NEREDE?

Sezener, eğitimlerini aldıktan sonra ailesinin restoranı olan Ristorante Pizzeria Venedik’te ilerledi. 2018 senesinde OD Urla2yı açtı. Amacı tarladan sofraya ve sıfır atık olurken çeşitli tabakları ile adından söz ettirdi. 2021 senesinde kendi arazisine eklediği ürünlerin olduğu restoranı Urla, The Bodrum EDITION’ın içerisinde konumlanan KITCHEN Bodrum ve Six Senses Kaplankaya’daki Anhinga by OD gibi yeni alanlarla genişletti.

OSMAN SEZENER MİCHELİN YILDIZI RESTORANLARI

Sezener yeteneği ile Türkiye'de adından söz ettirmeyi başardı ve devam ediyor. 3 restoranı da Michelin yıldızı aldı. Ristorante Pizzeria Venedik İzmir, Bodrum’daki Kitchen restoranları yıldız alırken OD Urla hem Michelin yıldızı hem yeşil yıldız aldı.