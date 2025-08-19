Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de yeni haftanın ilk oyunu 18 Ağustos akşamı oynandı. Gecenin ardından kaptanlık oyununu kazanan isim ve takımlar merak konusu oldu.

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?
Masterchef’te son olarak Merve Gezgin'in vedasının ardından yarışmaya yedeklerden Bilal Salman dâhil oldu.

Yarışmacılar, 18 Ağustos bölümünde yeni hafta için kaptanlık oyununu oynadı.

kaptanı olabilmek için, yarışmacılardan çiğ börek hazırlamaları istendi.

Kısa süre içinde çiğ börek hazırlayan yarışmacılar, tabaklarını şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin tadımların ardından verdiği karara göre, mavi takım kaptanlığını elde eden isim, oldu.

Öte yandan Eylül, kaptanı olarak ise Ayten'i seçti.

Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?

Haftanın yeni kadroları ise şöyle:

Mavi takım: Eylül, Sezer, Hakan, Mert, Sümeyye, Onur, Ayla, Sercan, İrem, Cansu

Kırmızı takım: Ayten, Özkan, Furkan, Çağatay, Gizem, Hilal, Çağlar, İhsan, Bilal, İlhan

