Masterchef Mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef’te son olarak Merve Gezgin'in vedasının ardından yarışmaya yedeklerden Bilal Salman dâhil oldu.

Yarışmacılar, 18 Ağustos bölümünde yeni hafta için kaptanlık oyununu oynadı.

Mavi takım kaptanı olabilmek için, yarışmacılardan çiğ börek hazırlamaları istendi.

Kısa süre içinde çiğ börek hazırlayan yarışmacılar, tabaklarını şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin tadımların ardından verdiği karara göre, mavi takım kaptanlığını elde eden isim, Eylül oldu.

Öte yandan Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak ise Ayten'i seçti.

Haftanın yeni kadroları ise şöyle:

Mavi takım: Eylül, Sezer, Hakan, Mert, Sümeyye, Onur, Ayla, Sercan, İrem, Cansu

Kırmızı takım: Ayten, Özkan, Furkan, Çağatay, Gizem, Hilal, Çağlar, İhsan, Bilal, İlhan