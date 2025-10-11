Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 10 bin öğretmen atamasında son durum ne? Kadro ve branş dağılımı

2025 öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili son yenilikler, atama bekleyen binlerce aday tarafından yakından izleniyor. 10 bin öğretmen alımına ilişkin süreçte ise gözler, 13 Temmuz 2025’te açıklanan AGS sınavı sonuçları sonrasında yapılacak açıklamalara çevrildi.

MEB 10 bin öğretmen atamasında son durum ne? Kadro ve branş dağılımı
2025 yılı öğretmen görevlendirmeleri kapsamında toplam 25 bin pozisyon açacağını bildirmişti.

İlk aşamada gerçekleşen 15 bin öğretmen yerleştirmesi için başvuru süreci sona ererken, gözler şimdi ikinci etap olan 10 bin öğretmen istihdamına çevrildi.

MEB 10 bin öğretmen atamasında son durum ne? Kadro ve branş dağılımı

10 BİN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ NE ZAMAN?

için belirlenen 10 bin istihdam için henüz takvim paylaşılmadı.

Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve takviminin yayınlanması bekleniyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen yerleştirmesi kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kontenjan açıklanmıştı. En az kadronun ayrıldığı branşlar ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği olmuştu.

