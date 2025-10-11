MEB 10 bin öğretmen atamasında son durum ne? Kadro ve branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen görevlendirmeleri kapsamında toplam 25 bin pozisyon açacağını bildirmişti.

İlk aşamada gerçekleşen 15 bin öğretmen yerleştirmesi için başvuru süreci sona ererken, gözler şimdi ikinci etap olan 10 bin öğretmen istihdamına çevrildi.

10 BİN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin istihdam için henüz takvim paylaşılmadı.

Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve takviminin yayınlanması bekleniyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen yerleştirmesi kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kontenjan açıklanmıştı. En az kadronun ayrıldığı branşlar ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği olmuştu.