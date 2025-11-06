Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 1.dönem 1.ortak sınav cevapları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ülke çapında yapılacak ortak yazılı sınav uygulamasına ilişkin duyurusunun ardından sınav neticeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB 1.dönem 1.ortak sınav cevapları nasıl görüntülenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 19:46

, 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının tarihlerini bildirmişti.

Buna göre, yurt genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar 6 Kasım tarihinde sona erecek. 7. sınıf Türkçe dersi sınavları 4 Kasım 2025’te tamamlandı, 8. sınıf Türkçe dersinin ortak sınavları ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü düzenlendi.

9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavı ise bugün yapıldı.

MEB 1.dönem 1.ortak sınav cevapları nasıl görüntülenir?

ORTAK SINAV NETİCELERİ NASIL SORGULANACAK?

Sonuçların ne vakit duyurulacağı henüz açıklanmadı ancak ortak yazılı sınavların neticeleri, ilgili dersin öğretmeni tarafından sistemine girilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları erişime sunuldu.

MEB 1.dönem 1.ortak sınav cevapları nasıl görüntülenir?

Öğrenciler, sınavda verdikleri yanıtları incelemek ve doğru cevapları öğrenmek için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ÖDSGM) resmi web sitesi üzerinden sorulara ulaşabiliyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre, öğrenciler sınıf ve ders düzeyine göre hazırlanan kitapçıklara “https://odsgm.meb.gov.tr” adresi aracılığıyla erişebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak sınavlar tüm Türkiye’de aynı anda mı yapılıyor?
Evet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak uygulanıyor.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#e-okul
#Sınav G Irş Yerleri
#Ortak Yazılı Sınav
#2025-2026 Eğitim Yılı
#Ödsgm
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.