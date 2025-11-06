MEB 1.dönem 1.ortak sınav cevapları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavlarının tarihlerini bildirmişti.

Buna göre, yurt genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar 6 Kasım tarihinde sona erecek. 7. sınıf Türkçe dersi sınavları 4 Kasım 2025’te tamamlandı, 8. sınıf Türkçe dersinin ortak sınavları ise 5 Kasım 2025 Çarşamba günü düzenlendi.

9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavı ise bugün yapıldı.

ORTAK SINAV NETİCELERİ NASIL SORGULANACAK?

Sonuçların ne vakit duyurulacağı henüz açıklanmadı ancak ortak yazılı sınavların neticeleri, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine girilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarları erişime sunuldu.

Öğrenciler, sınavda verdikleri yanıtları incelemek ve doğru cevapları öğrenmek için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (ÖDSGM) resmi web sitesi üzerinden sorulara ulaşabiliyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre, öğrenciler sınıf ve ders düzeyine göre hazırlanan kitapçıklara “https://odsgm.meb.gov.tr” adresi aracılığıyla erişebilecek.