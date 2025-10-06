Menü Kapat
MEB ortak sınav tarihleri 2025! 1. dönem 1. yazılı tarihleri Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

MEB takvimine göre eğitim ve öğretim yılı başlarken 1. dönem 1. yazılı tarihleri de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

MEB ortak sınav tarihleri 2025! 1. dönem 1. yazılı tarihleri Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı
2023-2024 eğitim yılından itibaren uygulamanan ortak sınavların tarihleri belli oldu. ortak paylaşılırken 1. dönem 1. yazılı tarihleri de netleşti.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025 - 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ortak sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katılacağı ortak sınavlar kasım ayı itibarıyla başlıyor.

MEB ortak sınav tarihleri 2025! 1. dönem 1. yazılı tarihleri Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Dönem 1. Yazılı 7. Sınıf Türkçe 4 Kasım 2025 (1. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 8. Sınıf Türkçe 5 Kasım 2025 (1. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 9. Sınıf Matematik 6 Kasım 2025 (1. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 6. Sınıf Türkçe 7 Nisan 2026 (2. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 7. Sınıf Matematik 8 Nisan 2026 (2. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 8. Sınıf Matematik 8 Nisan 2026 (2. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Matematik 9 Nisan 2026 (2. Dönem)

Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10 Nisan 2026 (2. Dönem)

Dönem 2. Yazılı 7. Sınıf Matematik 2 Haziran 2026 (2. Dönem)

Dönem 2. Yazılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3 Haziran 2026 (2. Dönem)

MEB ortak sınav tarihleri 2025! 1. dönem 1. yazılı tarihleri Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

1. DÖNEM 1. YAZILI TARİHLERİ TÜRKÇE, MATEMATİK, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Dönemin başlaması ile paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025 ayında yapılırken 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü uygulanacak.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da yapılırken, 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü uygulanacak.

