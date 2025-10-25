MEB sınavları yapay zekâ mı değerlendirecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar başlığıyla düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları’nda konuştu.

Sınavların değerlendirilmesinde açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili herkesin zihninde tereddütler oluştuğunu söyleyen Bakan Yusuf Tekin, geliştirdikleri proje hakkında konuştu.

MEB SINAVLARI YAPAY ZEKÂ MI DEĞERLENDİRECEK?

Bakan Tekin, “TÜBİTAK ile yapay zekâ destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz” dedi.

MEB’in Türkiye’deki yapay zekâ politika belgesini ve buna bağlı olarak eylem planını ilk defa oluşturan bakanlık olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:

“Türkiye’de ilk defa karar destek sistemi aracılığıyla çalışan bakanlık yönetim sistemi kurduk. Okullarımızdaki bakım onarımdan tutun öğrencilerin başarı durumlarının, devamlılıklarının izlenmesine, öğretmen arkadaşlarımızın haftalık ders yükünün takibine kadar her şeyin yapay zekâ uygulamasıyla desteklendiği bir yönetim sistemi kurduk.”