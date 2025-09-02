Mersin İY – Niğde Bld maçı hangi kanalda? ZTK'da 1. eleme turu müsabakaları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucunda eşleşmeler belli oldu. ZTK Mersin İY – Niğde Bld maçının yayınlandığı kanal belli oldu.

MERSİN İY – NİĞDE BLD MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Mersin İY- Niğde Bld maçı için bekleyiş devam ediyor. Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 20.00'de başlarken A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Günün karşılaşma programına göre oynanacak olan müsabakalar A Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

ZTK BUGÜNÜN MAÇLARI

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)