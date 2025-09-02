Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 02.09.2025

Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Ankaraspor ile ZTK elemelerinde karşılaşacak

Eskişehirpsor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu 1. tur maçları kapsamında Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor - Ankaraspor maçının başlamasına saatler kaldı.

'nda (ZTK) yeni sezon heyecanı bugün ilk tur maçlarıyla birlikte başlıyor.

İlk tur maçları kapsamında bugün , Sincan Belediyesi Ankaraspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım ZTK'da 2. tura yükselecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğu duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Zİraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 1. tur karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu () tarafından yapılan duyuruda karşılaşmayı hakem Hikmet Ayberk Han Tiryaki'nin yöneteceği duyuruldu. Tiryaki'nin yardımcılıklarını ise Anıl Küçükkaraca ve Arif Taşkın yapacak. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Mert Aylıoğlu görev alacak.

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor maçının A Spor ekranlarından yayınlanacağı açıklandı.

Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz ve canlı bir şekilde takip edebilecekler.

