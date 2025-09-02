Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

ZTK maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 1. eleme turu karşılaşmaları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, bugün oynanacak olan maçlarla beraber başlıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK maçlarının hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Bugünün ZTK maç programı duyuruldu.

02.09.2025
02.09.2025
saat ikonu 09:19

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nda heyecan devam ederken 1. eleme turu müsabakaları da oynanacak olan 8 maç ile başlıyor. Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanal da netleşti.

ZTK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. eleme turu müsabakaları bugün itibarıyla başlıyor. Kura çekimi sonrası 1. eleme turu eşleşmeleri belli olurken bugün 8 maç oynanacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ZTK müsabakalarını takip edenler A Spor kanalından 1. eleme turu maçlarını canlı olarak izleyebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜNÜN MAÇLARI 2 EYLÜL 2025

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

ZTK YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

TFF tarafından duyurulan yeni formata göre 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımı ile gerçekleşecek. 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasında yaşanırken 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına kalan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

