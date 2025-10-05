Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Milan Skriniar sarı kart sınırında mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Karagümrük maçındaki durumu gündemde

Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırında olan futbolcular gündem oldu. Fenerbahçe'nin ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Milan Skriniar'ın sarı kart sınırında olup olmadığı ve Karagümrük maçındaki durumu merak ediliyor.

Milan Skriniar sarı kart sınırında mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Karagümrük maçındaki durumu gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 19:42

bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Trendyol kapsamında oynanacak olan mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Skriniar'ın sarı kart sınırında olup olmadığı ise merak ediliyor.

Milan Skriniar sarı kart sınırında mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Karagümrük maçındaki durumu gündemde

SKRİNİAR SARI KART SINIRINDA MI?

Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Skriniar sarı kart sınırında oynayacak. 30 yaşındaki Slovakyalı stoper oyuncusu karşılaşmada sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Skriniar'ın bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü karşılaşmalar ve kart görme dakikaları şöyle:

28.09.2025 | Fenerbahçe - Antalyaspor | 90 + 5

17.09.2025 | Fenerbahçe - Alanyaspor | 90 + 6

14.09.2025 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 90 + 7

Milan Skriniar sarı kart sınırında mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Karagümrük maçındaki durumu gündemde

SKRİNİAR FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI MI?

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Milan Skriniar bugün (5 Ekim 2025 Pazar) oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçında sarı kart görürse, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek ve oynamayacak.

#süper lig
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Skriniar
#Sarı Kart
#Aktüel
