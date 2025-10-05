Milan Skriniar sarı kart sınırında mı? Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi Karagümrük maçındaki durumu gündemde

Fenerbahçe bugün deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak olan mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Skriniar'ın sarı kart sınırında olup olmadığı ise merak ediliyor.

SKRİNİAR SARI KART SINIRINDA MI?

Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Skriniar sarı kart sınırında oynayacak. 30 yaşındaki Slovakyalı stoper oyuncusu karşılaşmada sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Skriniar'ın bu sezon Süper Lig'de sarı kart gördüğü karşılaşmalar ve kart görme dakikaları şöyle:

28.09.2025 | Fenerbahçe - Antalyaspor | 90 + 5

17.09.2025 | Fenerbahçe - Alanyaspor | 90 + 6

14.09.2025 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 90 + 7

SKRİNİAR FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI MI?

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Milan Skriniar bugün (5 Ekim 2025 Pazar) oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçında sarı kart görürse, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek ve oynamayacak.