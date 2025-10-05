Formula 1'de George Russell zirvede!

Kategoriler
Formula 1'de George Russell'dan kritik bir zafer geldi. Büyük Britanyalı sürücü, Singapur'daki 4.9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen 62 turluk yarışı zirvede bitirdi. Esasen ise Russell; pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi, 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süreyle tamamladı.
Singapur'da zafere uzanan George Russell; sezonun ikinci, kariyerinin ise 5. galibiyetini aldı. Ayrıca heyecanlı etapta; Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren'dan Lando Norris ise üçüncü oldu.
McLaren; takımlar klasmanında 650 puana ulaşarak, bitime 6 yarış kala üst üste ikinci, tarihinde de 10. şampiyonluğunu ilan etti.
Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Oscar Piastri: 336
2. Lando Norris: 314
3. Max Verstappen: 273
4. George Russell: 237
5. Charles Leclerc: 173
1. McLaren: 650
2. Mercedes: 325
3. Ferrari: 300
4. Red Bull: 290
5. Williams: 102