Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Formula 1'de George Russell zirvede!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda George Russell zirveyi gördü. Mercedes pilotu, sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı.

05.10.2025
05.10.2025
18:58

'de George Russell'dan kritik bir zafer geldi. Büyük Britanyalı sürücü, 'daki 4.9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen 62 turluk yarışı zirvede bitirdi. Esasen ise Russell; pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi, 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süreyle tamamladı.

Formula 1'de George Russell zirvede!

MERCEDES PİLOTUNDAN KARİYER ATILIMI

Singapur'da zafere uzanan George Russell; sezonun ikinci, kariyerinin ise 5. galibiyetini aldı. Ayrıca heyecanlı etapta; Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren'dan Lando Norris ise üçüncü oldu.

Formula 1'de George Russell zirvede!

TAKIM ŞAMPİYONLUĞU MCLAREN'DA!

McLaren; takımlar klasmanında 650 puana ulaşarak, bitime 6 yarış kala üst üste ikinci, tarihinde de 10. şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1'de George Russell zirvede!

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri: 336

2. Lando Norris: 314

3. Max Verstappen: 273

4. George Russell: 237

5. Charles Leclerc: 173

TAKIMLAR

1. McLaren: 650

2. : 325

3. Ferrari: 300

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102

Formula 1'de George Russell zirvede!

Sıkça Sorulan Sorular

SIRADAKİ YARIŞ NEREDE OLACAK?
Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si, 19 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
