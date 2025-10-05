Menü Kapat
20°
Tarık Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında kalesini koruyacak

Fenerbahçe bugün Trendyol Süper Lig'in 8. haftası kapsamında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin birinci ve ikinci kalecisi Ederson ile İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığından dolayı Tarık Çetin görev alacak. Taraftarlar tarafından Tarık Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 19:11

geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada file bekçisi 'ın ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurmuştu. Son yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin as kalecisi 'un da arka adalesinde kanama tespit edildi.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin maçında kalecisi kim olacağı merak ediliyor. Tarık Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN SAMSUNSPOR MAÇINDA KALECİSİ KİM?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlanmasından dolayı sarı-lacivertlilerin kalesini file bekç,si Tarık Çetin koruyacak. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Tarık Çetin'i kadrosuna katmıştı.

TARIK ÇETİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tarık Çetin, 8 Ocak 1997 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1,93 metre boyundaki, 28 yaşındaki file bekçisi kariyerine Güzide Gebze Spor Kulübü Altyapısı'nda başladı. 2009 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yapan Tarık Çetin, sarı-lacivertlilerin U16, U17, U19 ve U21 alt yaş takımlarında görev aldı.

TARIK ÇETİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tarık Çetin, Fenerbahçe altyapısından 15 Ocak 2018 tarihinde Karagümrük'e kiralık olarak transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra tekrardan sarı-lacivertlilere dönen Tarık Çetkin, 18 Temmuz 2019 tarihinde Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 13 Temmuz 2025 tarihine kadar Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin, bu tarihten itibaren ise altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye geri döndü.

