MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Ağustos Perşembe günü Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere işçi alımı kura çekimi de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şoför, aşçı, elektrikçi, marangoz, temizlik görevlisi, izolasyoncu, sıhhi tesisatçı, işçi makinaları operatörü gibi çeşitli meslek grubu için kura sonucuna göre adaylar sınava girmeye hak kazanacak.

İŞKUR MSB kura sonuçları için de gözler resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr ekranına çevrildi.

Ayrıca kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; tecrübe, eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek.

MSB İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı için başvurular, 25 ile 29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden alındı.

Öte yandan MSB kura çekimi de 14 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapıldı.

MSB kura sonuçları ve isim listesi henüz paylaşılmadı ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesi Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr’den yayımlanacak.