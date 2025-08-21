Muğla orman yangını söndürüldü mü son dakika? Seydikemer yangınında dumanlar yükseliyor

Ülkemizde orman yangınları ile mücadele sürerken bugün Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yayıldı.

MUĞLA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan makilik alan yangını ormanlık alana sıçrarken nedeni henüz belli olmadı. Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde bugün 15.00 civarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken ekipler hem karadan hem havadan çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

21 Ağustos Perşembe günü Muğla'da başlayan yangın yerine ekipler sevk edilirken havadan ve karadan çalışma yapılıyor. Rüzgarın yoğunluğunun fazla olması makilik alandaki yangının ormana sıçramasına neden oldu.

Nedeni belli olmayan yangının yerleşim yerlerine ilerlememesi için yoğun çalışma sürüyor. İhbar sonrasında ekipler bölgeye giderken alevlerle mücadele henüz sonlanmadı.