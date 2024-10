My Hero Academia: You're Next'in Türkiye'de vizyona gireceği tarih açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 16:26 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:46

Dünyanın en popüler manga serilerinden olan My Hero Academia (Kahramanlık Akademim) serisinin yeni filminin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre My Hero Academia: You're Next filmi 11 Ekim 2024 tarihinde çıkacak.

İlgili Haberler Solo Leveling 2. sezon 2025 Ocak ayında çıkacak

Japon manga çizeri Kohei Horikoshi'nin kaleme aldığı aynı adlı süper kahraman serisinden uyarlanan "My Hero Academia: You're Next (Sıra Sende)" filminin ne zaman Türkiye​'de vizyona gireceği açıklandı. Sinemaseverler tarafından My Hero Academia'nın filminin vizyona gireceği tarih merak ediliyor. MY HERO ACADEMİA FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK? Dünyanın en çok satan manga serilerinden olan My Hero Academia'nın (Kahramanlık Akademim) dördüncü filmi "My Hero Academia: You're Next" Türkiye'de 11 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Tensai Okamura'nın yönettiği film ilk olarak 2 Ağustos 2024 tarihinde Japonya'da vizyona girmişti. Orijinal hikayenin devamı niteliğinde olacak olan filmde Japonya'nın en cesur kahramanları, dünyayı kurtarmak için yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalmıştı. Kahramanlar filmde Dark Might'a karşı mücadele ederek dünyayı kurtarmaya çalışacaklar. MY HERO ACADEMİA'NIN KAÇ FİLMİ VAR? Dünya genelinde 100 milyondan fazla kopyası satılan My Hero Academia mangasının bugüne kadar çekilen üç filmi bulunuyor. İlk film 2018 yılında "My Hero Academia: Two Heroes" adı ile yayınlandı. Filmden bir yıl sonra ikinci film ise "My Hero Academia: Heroes Rising" ismi ile vizyona girerken üçüncü yapım ise 2021 yılında "My Hero Academia: World Heroes' Mission" ismi ile çıkmıştı. İlgili Haberler Solo Leveling 2. sezon 2025 Ocak ayında çıkacak