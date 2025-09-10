NBA ne zaman başlıyor? 2025-2026 NBA sezon öncesi maçlarının tarihleri

Dünyanın en büyük ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan NBA'in (Ulusal Basketbol Organizasyonu) 2025-2026 sezonunun takvimi duyuruldu.

Takvimin duyurulmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak, 2025-2026 sezon öncesi maç tarihlerini merak etmeye başladı.

NBA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

NBA 2025-2026 sezonu 22 Ekim 2025 tarihinde oynanacak olan Thunder - Rockets ve Lakers Warriors maçıyla başlayacak. Thunder - Rockets maçı Türkiye saati ile gece 02.30'da, Lakers Warriors karşılaşması ise 05.00'da gerçekleştirilecek.

NBA SEZON ÖNCESİ MAÇLARI

NBA tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre 2025-2026 sezon öncesi maçları 2 Ekim 2025 Türkiye saati ile 19.00'da düzenlenecek olan Knicks - 76ers maçı ile başlayacak. Karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da gerçekleştirilecek.

Sezon öncesi maçlarının tarihlere göre gerçekleştirileceği yerler ise şöyle: