TGRT Haber

Benim Sayfam


26°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

NBA ne zaman başlıyor? 2025-2026 NBA sezon öncesi maçlarının tarihleri

NBA 2025-2026 sezon öncesi ve normal sezon takvimi duyuruldu. Takvimin duyurulmasının ardından basketbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından NBA ne zaman başlayacak, sezon öncesi maç tarihleri merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:49

Dünyanın en büyük ve en çok izlenen organizasyonlarından biri olan 'in (Ulusal Basketbol Organizasyonu) 2025-2026 sezonunun takvimi duyuruldu.

Takvimin duyurulmasının ardından vatandaşlar NBA ne zaman başlayacak, 2025-2026 sezon öncesi maç tarihlerini merak etmeye başladı.

NBA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

NBA 22 Ekim 2025 tarihinde oynanacak olan Thunder - Rockets ve Lakers Warriors maçıyla başlayacak. Thunder - Rockets maçı Türkiye saati ile gece 02.30'da, Lakers Warriors karşılaşması ise 05.00'da gerçekleştirilecek.

NBA SEZON ÖNCESİ MAÇLARI

NBA tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre 2025-2026 sezon öncesi maçları 2 Ekim 2025 Türkiye saati ile 19.00'da düzenlenecek olan Knicks - 76ers maçı ile başlayacak. Karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da gerçekleştirilecek.

Sezon öncesi maçlarının tarihlere göre gerçekleştirileceği yerler ise şöyle:

  • 2-4 Ekim: NBA Abu Dabi Maçları - Abu Dabi/Etihad Arena
  • 3-5 Ekim: Melbourne Serisi - Avustralya/Melbourne Park
  • 6 Ekim: NBA Kanada Serisi - Kanada/Rogers Arena
  • 10-12 Ekim: NBA Çin Maçları - Çin/Venetian Arena
