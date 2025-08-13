Ne Olacak Şimdi konusu ne oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden Ne Olacak Şimdi?, yıllar sonra bile televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte filmin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor.

NE OLACAK ŞİMDİ KONUSU NE?

Film, eşi Şakir'in sadakatsizliğine daha fazla katlanamayan Nuran'ın boşanma kararı almasıyla başlar.

Nuran, bu dava için avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı tutar.

Şakir ise kendine avukat olarak sosyetik ve başarılı bir isim olan Özden'i seçer ve böylece mahkemede iki taraf karşı karşıya gelir.

Dava sürecinde birbirlerine rakip olan avukatlar Orhan ve Özden, zamanla aralarında bir yakınlaşma hissederler.

Dava sonuçlandıktan sonra ilişkilerini ilerleten çift evlenmeye karar verir.

Ancak farklı sosyal çevrelerden gelen ikilinin evliliği, bekledikleri gibi gitmez.

Orhan'ın Anadolu kültürüne dayalı geleneksel yaşam tarzı ile Özden'in modern ve batılı alışkanlıkları arasında ciddi çatışmalar yaşanmaya başlar.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Levent Kırca - Orhan

Perran Kutman - Nuran

Nevra Serezli - Özden

Selim Naşit - Orhan'ın babası

Neriman Köksal - Betül

Bülent Kayabaş - Rıfat

Şener Şen - Şakir