Ne Olacak Şimdi konusu ne oyuncuları kimler?

Başrollerinde Levent Kırca, Perran Kutman ve Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Ne Olacak Şimdi? filmi, boşanma ve evlilik temalarını komediyle harmanlıyor.

Ne Olacak Şimdi konusu ne oyuncuları kimler?
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Ne Olacak Şimdi?, yıllar sonra bile televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte filmin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor.

Ne Olacak Şimdi konusu ne oyuncuları kimler?

NE OLACAK ŞİMDİ KONUSU NE?

Film, eşi Şakir'in sadakatsizliğine daha fazla katlanamayan Nuran'ın boşanma kararı almasıyla başlar.

Nuran, bu dava için avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı tutar.

Şakir ise kendine avukat olarak sosyetik ve başarılı bir isim olan Özden'i seçer ve böylece mahkemede iki taraf karşı karşıya gelir.

Dava sürecinde birbirlerine rakip olan avukatlar Orhan ve Özden, zamanla aralarında bir yakınlaşma hissederler.

Dava sonuçlandıktan sonra ilişkilerini ilerleten çift evlenmeye karar verir.

Ancak farklı sosyal çevrelerden gelen ikilinin evliliği, bekledikleri gibi gitmez.

Orhan'ın Anadolu kültürüne dayalı geleneksel yaşam tarzı ile Özden'in modern ve batılı alışkanlıkları arasında ciddi çatışmalar yaşanmaya başlar.

Ne Olacak Şimdi konusu ne oyuncuları kimler?

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Levent Kırca - Orhan
  • Perran Kutman - Nuran
  • Nevra Serezli - Özden
  • Selim Naşit - Orhan'ın babası
  • Neriman Köksal - Betül
  • Bülent Kayabaş - Rıfat
  • Şener Şen - Şakir

Sıkça Sorulan Sorular

Ne Olacak Şimdi? filmi hangi yıl çekildi?
Ne Olacak Şimdi? filminin yapımı 1979 yılında tamamlanmıştır. Film, yönetmen Atıf Yılmaz tarafından çekilmiş ve dönemin popüler yapıtları arasına girmiştir.
#boşanma davası
#komedi
#romantik komedi
#türk sineması
#Perran Kutman
#Ne Olacak Şimdi
#Levent Kırca
#Aktüel
