NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

Ersin Düzen, NOW Spor programıyla yeni bir projeye adım attığını sosyal medya hesabından açıkladı.
NOW Spor programı, Ersin Düzen’in sunumuyla pazar gecesi saat 23.00’te yayınlanmaya başlayacak. Programın hangi günler yayınlanacağı henüz açıklanmadı ancak düzenli olarak her hafta aynı saatte yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ersin Düzen, sosyal medya paylaşımında bu yeni başlangıcın heyecanını takipçileriyle paylaştı:
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte programın içeriği ve konukları da zenginleşecek. Ersin Düzen, ligin ilerleyen haftalarında aralarına çok değerli isimlerin katılacağını belirtti.
NOW Spor’un ilk etapta açıklanan kadrosunda ilk olarak Ersin Düzen yer alıyor. Programa yorumcu olarak Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan katılacak. Ayrıca, Volkan Demirel, Tümer Metin ve Tugay Kerimoğlu’nun da kadroda yer alması bekleniyor.
NOW Spor'un ilk etapta kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler şöyle:
NOW Spor programı, NOW televizyon kanalında ve NOW Spor Youtube kanalında izlenebilecek. Yayın Pazar gecesi saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverlere her iki platform üzerinden ulaşacak. NOW Spor frekans bilgisi NOW frekansı ile aynı olacak.