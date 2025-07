NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

Ersin Düzen, NOW Spor programıyla yeni bir projeye adım attığını sosyal medya hesabından açıkladı.

NOW SPOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW Spor programı, Ersin Düzen’in sunumuyla pazar gecesi saat 23.00’te yayınlanmaya başlayacak. Programın hangi günler yayınlanacağı henüz açıklanmadı ancak düzenli olarak her hafta aynı saatte yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ersin Düzen, sosyal medya paylaşımında bu yeni başlangıcın heyecanını takipçileriyle paylaştı:

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte programın içeriği ve konukları da zenginleşecek. Ersin Düzen, ligin ilerleyen haftalarında aralarına çok değerli isimlerin katılacağını belirtti.

NOW SPOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NOW Spor’un ilk etapta açıklanan kadrosunda ilk olarak Ersin Düzen yer alıyor. Programa yorumcu olarak Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan katılacak. Ayrıca, Volkan Demirel, Tümer Metin ve Tugay Kerimoğlu’nun da kadroda yer alması bekleniyor.

NOW Spor'un ilk etapta kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler şöyle:

Ersin Düzen

Emre Özcan

Uğur Karakullukçu

Yağız Sabuncuoğlu

Volkan Demirel

Tümer Metin

Tugay Kerimoğlu

NOW SPOR NEREDEN İZLENİR, FREKANS BİLGİLERİ NE?

NOW Spor programı, NOW televizyon kanalında ve NOW Spor Youtube kanalında izlenebilecek. Yayın Pazar gecesi saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverlere her iki platform üzerinden ulaşacak. NOW Spor frekans bilgisi NOW frekansı ile aynı olacak.