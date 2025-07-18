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 | TGRT Haber

NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

NOW Spor’un ne zaman başlayacağı belli oldu. Ünlü spor spikeri Ersin Düzen, yeni sezonda NOW Spor programıyla izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni projenin heyecanını takipçileriyle paylaşan Düzen, programda kendisine Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan’ın eşlik edeceğini belirtti.

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NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 23:12

Ersin Düzen, NOW Spor programıyla yeni bir projeye adım attığını sosyal medya hesabından açıkladı.

NOW SPOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NOW Spor programı, Ersin Düzen’in sunumuyla pazar gecesi saat 23.00’te yayınlanmaya başlayacak. Programın hangi günler yayınlanacağı henüz açıklanmadı ancak düzenli olarak her hafta aynı saatte yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ersin Düzen, sosyal medya paylaşımında bu yeni başlangıcın heyecanını takipçileriyle paylaştı:

NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte programın içeriği ve konukları da zenginleşecek. Ersin Düzen, ligin ilerleyen haftalarında aralarına çok değerli isimlerin katılacağını belirtti.

NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

NOW SPOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NOW Spor’un ilk etapta açıklanan kadrosunda ilk olarak Ersin Düzen yer alıyor. Programa yorumcu olarak , Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan katılacak. Ayrıca, Volkan Demirel, Tümer Metin ve Tugay Kerimoğlu’nun da kadroda yer alması bekleniyor.

NOW Spor'un ilk etapta kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler şöyle:

  • Ersin Düzen
  • Emre Özcan
  • Uğur Karakullukçu
  • Yağız Sabuncuoğlu
  • Volkan Demirel
  • Tümer Metin
  • Tugay Kerimoğlu
NOW Spor ne zaman başlıyor? Yorumcu kadrosu belli oldu

NOW SPOR NEREDEN İZLENİR, FREKANS BİLGİLERİ NE?

NOW Spor programı, NOW televizyon kanalında ve NOW Spor Youtube kanalında izlenebilecek. Yayın Pazar gecesi saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverlere her iki platform üzerinden ulaşacak. NOW Spor frekans bilgisi NOW frekansı ile aynı olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Yağız Sabuncuoğlu
#now tv
#Ersin Düzen
#Now Spor
#Spor Programları
#Uğur Karakullukçu
#Emre Özcan
#Aktüel
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