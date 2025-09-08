Nuri Şahin Süper Lig’e mi dönüyor? Anlaşacağı takım belli oldu

Rams Başakşehir'de Çağdaş Atan ile ayrılığın ardından teknik adam değişimi için girişimler devam ediyor.

Çağdaş Atan sonrasında turuncu-lacivertliler, teknik direktörlük pozisyonu için Nuri Şahin ile temaslarını sürdürüyor.

Başakşehir yönetimi, genç çalıştırıcıyı Beşiktaş ile yapılacak karşılaşmaya yetiştirmek adına büyük gayret harcıyor.

Başakşehir’de Nuri Şahin olasılığının gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan bu müsabaka dikkat çekici bir rekabete sahne olacak.

Sergen Yalçın, futbol yorumculuğu yaptığı süreçte Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da teknik direktörlük koltuğuna getirilmesini sert bir şekilde eleştirmişti.

İki isim arasındaki tartışma uzun müddet gündemde kalmıştı.

Süper Lig'de daha evvel Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı ekibin başında 92 karşılaşmaya çıktı ve 38 zafer, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet aldı.

2023 sonunda Antalyaspor’dan ayrılan genç antrenör, Borussia Dortmund’da önce Edin Terzic’in yanında yardımcı teknik adam olarak görev yaptı ardından ise Alman kulübünde teknik direktörlük üstlendi. Dortmund’da 27 maça çıkan Şahin, Ocak 2025’te sarı-siyahlılarla yollarını ayırdı.