Nuri Şahin Süper Lig'e mi dönüyor? Anlaşacağı takım belli oldu

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir’in, teknik direktörlük görevini devretmek için Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Nuri Şahin Süper Lig'e mi dönüyor? Anlaşacağı takım belli oldu
Rams 'de ile ayrılığın ardından değişimi için girişimler devam ediyor.

Çağdaş Atan sonrasında turuncu-lacivertliler, teknik direktörlük pozisyonu için ile temaslarını sürdürüyor.

Başakşehir yönetimi, genç çalıştırıcıyı ile yapılacak karşılaşmaya yetiştirmek adına büyük gayret harcıyor.

Nuri Şahin Süper Lig’e mi dönüyor? Anlaşacağı takım belli oldu

Başakşehir’de Nuri Şahin olasılığının gerçekleşmesi durumunda 'in 5. haftasında oynanacak olan bu müsabaka dikkat çekici bir rekabete sahne olacak.

Sergen Yalçın, futbol yorumculuğu yaptığı süreçte Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da teknik direktörlük koltuğuna getirilmesini sert bir şekilde eleştirmişti.

İki isim arasındaki tartışma uzun müddet gündemde kalmıştı.

Nuri Şahin Süper Lig’e mi dönüyor? Anlaşacağı takım belli oldu

Süper Lig'de daha evvel Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı ekibin başında 92 karşılaşmaya çıktı ve 38 zafer, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet aldı.

2023 sonunda Antalyaspor’dan ayrılan genç antrenör, Borussia Dortmund’da önce Edin Terzic’in yanında yardımcı teknik adam olarak görev yaptı ardından ise Alman kulübünde teknik direktörlük üstlendi. Dortmund’da 27 maça çıkan Şahin, Ocak 2025’te sarı-siyahlılarla yollarını ayırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Başakşehir Beşiktaş maçına Nuri Şahin yetişecek mi?
En çok konuşulan detay, Beşiktaş karşılaşmasında Nuri Şahin’in kulübede olup olmayacağı. Eğer yönetim süreci hızlandırırsa bu maç, Sergen Yalçın ile geçmişten gelen polemiğin gölgesinde oldukça heyecan verici bir buluşmaya dönüşebilir.
