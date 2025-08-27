Nvidia bilanço ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nvidia'ya çevrildi

Yapay zeka konusunda yaptığı atılımlarla piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumunda olmayı başaran Nvidia finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Dünya piyasaları için kritik önem taşıyan Nvidia bilançosu ne zaman açıklanacağı ise gündeme geldi.

NVİDİA BİLANÇO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nvidia'nın finansal sonuçlarını bugün (27 Ağustos 2025 Çarşamba) açıklaması bekleniyor. Asya borsalarında Nvidia'nın bilançosu öncesi teknoloji öncülüğünde ise yükselişler izleniyor.

Yapay zeka alanında önde gelen Çin merkezli Cambricon'un hisseleri yüzde 6 yükselirken, Japonya'da Nikon Corpration hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değerlendi. Satori Electric hisseleri yüzde 0,4, Aıi Electronics hisseleri ise yüzde 0,8 arttı.