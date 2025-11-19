Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda Nvidia bilançosu bekleniyor

Kategoriler
ABD merkezli yapay zeka ve çip devi Nvidia bugün bilanço açıklayacak. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki karışık seyit öne çıkıyor.
Ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından Nvidia bilanço ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.
Teknoloji devi Nvidia'nın bilançosunu bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba) açıklaması bekleniyor. Açıklanacak finansal sonuçlar aynı zamanda teknoloji sektörü için bir gösterge niteliği taşırken, çip üreticisinin bilançosunu paylaşmasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.
Nvidia bilançosunun saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. ABD borsalarının kapanmasının ardından bilançonun açıklanması bekleniyor. ABD borsası Türkiye saati ile saat 00:00'da kapanıyor.