ÖGG 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçları beklemeye başladı.

Sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlendi ve adayların performansı büyük önem taşıyor.

ÖGG 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi ve puanlama 100 üzerinden yapıldı.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu.

Bu sınavın sonuç değerlendirmesi ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLAMA TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın ardından, adaylar soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Yayımlanan kılavuza göre, ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü erişime açılacak.

Adaylar, sınav soru kitapçığına ve cevap anahtarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

ÖGG sınavı A ve B soru kitapçıkları ile cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' adresinden görüntülenebilecek.