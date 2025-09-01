Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti

Okulların açılmasına kısa süre kala ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen ulaşım desteğinin devam ediyor mu merak konusu haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılında ulaşım desteğinin devam etme durumuna ilişkin açıklama yaparken, ulaşım desteği ücreti de vatandaşın gündemine yerleşti.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:01

İhtiyaç sahibi öğrencilere verilen ulaşım desteğinin ücreti merak konusu haline gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı. Öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılaşması için verilen ulaşım desteği 2025 yılında da devam edecek.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakan Göktaş'ın "Ulaşım Desteğimizle 2025 Aile Yılı'nda çocuklarını uzakta okutan ailelerimize destek oluyoruz." ifadeleri ile bu yıl da devam edeceğini duyurduğu ulaşım desteğinde başvurular, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti

ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR MU 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirterek 2025 yılında da ödemelerin devam edeceğini duyurdu. Bakan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteği'nden yararlandığını da belirtti.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL 2025 SON DAKİKA?

Ulaşım Desteği programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım masraflarını karşılaşması için ödeme yapılıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek olan ödemelerin üst limit tutarı tek yön için 1900 lira olduğu açıklandı.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada ödemelerin bu yıl da devam edeceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği programımız 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1900 lira oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022 yılından Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı."

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında ulaşım desteği ücreti

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İhtiyaç sahibi öğrencilerin alacağı ulaşım desteği için başvurularda öğrencinin eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, öğrencinin ve ailesinin kimlik fotokopileri, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren belge ve sosyal yardım belgeleri gerekiyor.

Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem! 60 yaş üstüne ücretsiz ulaşım desteği: Saatler açıklandı
ETİKETLER
#Eğitim
#öğrenciler
#mahinur özdemir göktaş
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ulaşım Desteği
#Aktüel
