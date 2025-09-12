Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren başladı. Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenlere verilen eğitin ödeneği gündeme geldi.

Öğretmenler tarafından eğitim ödeneği ne zaman, saat kaçta yatırılacağı merak ediliyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2025?

Öğretmenlere eğitim ödeneği genel olarak her yıl eylül ayı içerisinde yatırılıyor. Bu kapsamda 2025 yılında da eğitim ödeneğinin eylül ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR 2025?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin ise eğitim öğretim ödeneği 1853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl öğretmenlere 5.266 lira hazırlık ödeneği ödenmişti.