TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmenler için her sene eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği yatırılıyor. Bu ödenek sayesinde öğretmenler eğitim öğretim yılında kullanacakları malzemeleri alabiliyorlar. Öğretmenler tarafından 2025 eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor.

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
14:42
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
14:42

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren başladı. Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenlere verilen eğitin ödeneği gündeme geldi.

Öğretmenler tarafından eğitim ödeneği ne zaman, saat kaçta yatırılacağı merak ediliyor.

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2025?

Öğretmenlere eğitim ödeneği genel olarak her yıl eylül ayı içerisinde yatırılıyor. Bu kapsamda 2025 yılında da eğitim ödeneğinin eylül ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR 2025?

tarafından yapılan açıklamaya göre Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin ise eğitim öğretim ödeneği 1853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl öğretmenlere 5.266 lira hazırlık ödeneği ödenmişti.

TGRT Haber
