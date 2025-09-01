Okullar açıldı mı? MEB takvimine göre uyum haftası tarihleri

Bugün okullarda uyum haftasının başlaması nedeniyle yollarda trafik meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ilkokullarda uyum haftası yaşanıyor. 1-5 Eylül aralığında 1. sınıflar uyum haftası kapsamında okullarda ders görecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okullarda eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül itibarıyla başlıyor. İlkokul 1. sınıflarda uyum haftası bugün itibarıyla başlarken 5 Eylül'e kadar devam edecek. 1. sınıflar bugün okullarda ders görmeye başladığı için İstanbul'da yollarda da trafik oluştu.
MEB 2025-2026 takvimine göre okulların açılacağı tarih ve ara tatil tarihleri belli oldu. Takvime göre okullarda eğitim 8 Eylül'de başlarken uyum haftası 1-5 Eylül aralığında yaşanacak. 2025-2026 takvimi şöyle:
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları:
1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri:
1 - 5 Eylül 2025
1. Dönem Başlangıcı:
8 Eylül 2025 Pazartesi
1. Dönem Ara Tatili:
10 - 14 Kasım 2025
1. Dönem Bitişi:
16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl Tatili (Sömestr):
19 - 30 Ocak 2026
2. Dönem Başlangıcı:
2 Şubat 2026 Pazartesi
2. Dönem Ara Tatili:
16 - 20 Mart 2026
Eğitim-Öğretim Yılı Bitişi:
26 Haziran 2026 Cuma