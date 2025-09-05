Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Okullarda ders saat kaçta başlayacak? İstanbul'da pazartesi okul saati

MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih 8 Eylül olarak duyurulurken okulun ilk günü dersler saat kaçta başlayacak paylaşıldı. Milyonlarca öğrenci pazartesi günü eğitim ve öğretim yılına başlayacak.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:16

tarafından paylaşılan takvime göre bu sene 8 Eylül tarihinde açılıyor. açıklamasına göre okulların saat kaçta başlayacağı da belli oldu.

OKULLARDA DERS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre okullar bu sene 8 Eylül'de açılırken İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre dersler 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek.

Okullarda ders saat kaçta başlayacak? İstanbul'da pazartesi okul saati

İlkokul, ortaokul ve liselerde okulun ilk günü dersler 10.00'da başlayacak. Valilik açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Okullarda ders saat kaçta başlayacak? İstanbul'da pazartesi okul saati

8 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR SAAT KAÇTA?

İstanbul Valiliği, okulun ilk günü trafikte oluşması beklenen yoğunluğa önlem olarak derslerin 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ermesi konusunda açıklamada bulundu. 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün oluşması beklenen trafik yoğunluğuna karşı önlem alındı.

