Okullarda ders saat kaçta başlayacak? İstanbul'da pazartesi okul saati

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre bu sene okullar 8 Eylül tarihinde açılıyor. İstanbul Valiliği açıklamasına göre okulların saat kaçta başlayacağı da belli oldu.

OKULLARDA DERS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre okullar bu sene 8 Eylül'de açılırken İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre dersler 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde okulun ilk günü dersler 10.00'da başlayacak. Valilik açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

