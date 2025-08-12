Menü Kapat
Ön eleme maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu?

Şampiyonlar Ligi müziğinin ön eleme maçlarında çalıp çalmadığı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi marşı, futbol dünyasının en bilinen melodilerinden biri olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi atmosferini derinden hissettiren Şampiyonlar Ligi bestesi her maçta çalmıyor. İşte Şampiyonlar Ligi müziğinin çaldığı maçlar…

Ön eleme maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu?
12.08.2025
12.08.2025
, futbolseverlerin sadece sahadaki mücadele ile değil, sahaya çıkmadan önce çalan marş ile de heyecan yaşadığı bir organizasyon. Dünyaca ünlü bu marşın tarihi ve hangi karşılaşmalarda çaldığı, futbolseverlerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ NE ZAMAN, HANGİ MAÇLARDA ÇALIYOR?

’nin resmi marşı, 1992 yılında Tony Britten tarafından Georg Friedrich Händel’in 1727 tarihli “Zadok the Priest” eserinden uyarlanarak hazırlandı. Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın icra ettiği bu özel düzenleme, St. Martin Akademisi Korosu tarafından İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak seslendirildi. Yaklaşık üç dakika süren marş, futbol dünyasında prestijli bir simge haline geldi. Marşın orijinal sürümü iTunes üzerinden dinleyicilere sunuldu ve ayrıca 2002’de yayımlanan “World Soccer Anthems” albümünde, eserin uyarlandığı orijinal versiyon “Zadok the Priest” de yer aldı.

Ön eleme maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu?

Şampiyonlar Ligi marşı, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi markası altında yer alan tüm projelerde kullanılmaktadır. Maçların başlangıcında futbolcular sahaya çıkarken statlarda çalınan marş, aynı zamanda konsol oyunlarında ve televizyon yayınlarında da yer buluyor. Lig aşamasından itibaren oynanan her karşılaşma öncesinde taraftarlara bu özel müzik dinletiliyor.

Ön eleme maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu?

ÖN ELEME MAÇLARINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi marşı, yalnızca belirli aşamalarda kullanılıyor. Ön eleme ve eleme turları sırasında bu marş statlarda çalınmıyor. Bu aşamalarda farklı maç sunum formatları uygulanırken, turnuvanın lig aşamasına gelindiğinde ise resmi marş kullanılmaya başlanıyor. Marş, turnuvanın en prestijli ve yaygın olarak izlenen aşamalarında duyuluyor. Marşın çalındığı anlar, UEFA tarafından belirlenen protokollere göre uygulanıyor. Lig aşamasından itibaren her karşılaşmada futbolcuların sahaya çıkışıyla birlikte marş hoparlörlerden yükseliyor.

Ön eleme maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI TÜRKÇE SÖZLERİ

Onlar en iyi takımlar (Fransızca)

Onlar en iyi takımlar (Almanca)

Ana yarışma (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

Büyük bir buluşma (Fransızca)

Büyük bir spor organizasyonu (Almanca)

Ana yarışma (İngilizce)

Onlar en iyiler (Fransızca)

Onlar en iyiler (Almanca)

Onlar şampiyonlar (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

