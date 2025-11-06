Menü Kapat
Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Onur Air kime ait? Onur Air neden iflas etti?

Onur Air, uzun zamandır yaşadığı finansal sorunların ardından 5 Kasım 2025'te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla resmen iflas etti. Haberin duyulmasıyla beraber şirketin sahibi ve yaşanan süreç en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Haber Merkezi
06.11.2025
16:49
06.11.2025
16:49

Onur Air, uzun süredir sefer düzenlemediği dönemin sonrasında iflasını açıkladı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Kasım 2025 tarihinde şirketin iflasına hükmetti.

1992 yılından bu yana hizmet veren Onur Air, süreciyle birlikte yasal tasfiye aşamasına geçti.

Şirket, toplamda 90 milyon yolcu taşımış ve 'nin önde gelen havayolu firmalarından biri olmuştu.

ONUR AİR KİMİN?

Onur Air Taşımacılık A.Ş., 1992 senesinde tamamen yerli sermayeyle kurulmuş özel bir Türk havayolu şirketiydi.

Şirketin kurucuları ve ortakları, Türkiye’nin özel sektör yatırımcılarından oluşuyordu.

Firma 2013 yılında 250 milyon dolara el değiştirdi.

Satış sonucunda Kudret Tuncel yüzde 51'lik paya, Mehdi Shams ise yüzde 49 hisseye sahip oldu.

ONUR AİR NEDEN BATTI?

2020 yılından itibaren başlayan ekonomik istikrarsızlık, çalışan maaşlarının ödenmemesi ve uçuşların iptali şirketi çıkmaza soktu.

14 Ekim 2024’e gelindiğinde ise 1800 personelin maaş ve tazminatlarının ödenmemesi krizi geri dönüşsüz hale getirdi.

Şirket yönetimi bu süreçte yeni yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirse de hiçbir girişim sonuç vermedi.

10 Nisan 2023 tarihinde tüm çalışanlar, “işçi tarafından zorunlu fesih” kapsamında işten ayrıldı.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#iflas
#Havayolu Skandalı
#Onur Air
#İstikrarsızlık
#Aktüel
