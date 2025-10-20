Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Organize İşler serisi, yıllar sonra yeni bir hikâyeyle ekranlara dönüyor. Netflix’te izleyiciyle buluşacak “Organize İşler: Karun Hazinesi”nden ilk tanıtım yayınlandı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği 2005 yapımı “Organize İşler”, İstanbul’un suç dolu sokaklarında geçen bir aksiyon-komedi filmi olarak büyük ilgi görmüştü. Film, oto hırsızlığı yapan Asım Noyan’ın, intihar etmek üzere olan Süpermen kostümlü Samet ile karşılaşmasıyla başlayan olayları konu alıyordu. Samet’in çeteye katılmasıyla işler karışmış, mizah ve aksiyon dolu sahnelerle dolu bir hikaye ortaya çıkmıştı.

2019’da izleyiciyle buluşan “Organize İşler: Sazan Sarmalı” ise serinin devamı niteliğindeydi. Bu filmde Asım Noyan ve ekibi, “sazan sarmalı” adını verdikleri yeni bir dolandırıcılığın içine girmişti. Ancak Asım Noyan’ın kızı Nazlı’nın dolandırılmasıyla olaylar farklı bir hal almıştı. Yeni proje “Organize İşler: Karun Hazinesi” ise bu hikayelerin devamı olarak izleyici karşısına çıkacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ FİLM Mİ?

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni yapım, “Organize İşler” serisinin dizi versiyonu olarak hazırlanıyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” adını taşıyan dizi, orijinal filmdeki karakterlerin hikayelerini genişletilmiş bir formatta yeniden anlatacak. Netflix için çekilen yapım, serinin devam hikayesi olarak konumlandırılıyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ HANGİ PLATFORMDA?

Organize İşler: Karun Hazinesi, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyiciyle buluşacak. Netflix, yapımın ilk tanıtımını sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak duyurdu.

Netflix’in açıklamasında, dizinin yakında yayınlanacağı belirtildi. Yayın tarihiyle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı. BKM Film’in yapımcılığını üstlendiği proje, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve yönetimiyle yeniden ekranlara taşınacak.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDE ÇEKİLECEK?

Organize İşler: Karun Hazinesi’nin çekimleri 25 Eylül’de Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kurulan özel bir platoda başladı. Bu özel plato, dizinin ana çekim merkezi olacak.

Ege bölgesinin mizahi kültürü, halk hikayeleri ve yerel karakterleriyle harmanlanan yapım, suç komedisi türünü farklı bir coğrafyada yeniden yorumlayacak. BKM Film’in yapımını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI

Yapımda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kadroda hem önceki filmlerden tanınan oyuncular hem de yeni karakterlerle katılan isimler bulunuyor: