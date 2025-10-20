Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

Organize İşler Karun Hazinesi çekimleri başladı! Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisini yıllar sonra geri getiriyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” adını taşıyan yeni yapım, yıldızlarla dolu kadrosu ve dikkat çeken atmosferiyle izleyicilerin merakını şimdiden artırdı. İşte Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları ve hikayesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 22:03

’ın yazıp yönettiği Organize İşler serisi, yıllar sonra yeni bir hikâyeyle ekranlara dönüyor. ’te izleyiciyle buluşacak “Organize İşler: Karun Hazinesi”nden ilk tanıtım yayınlandı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği 2005 yapımı “Organize İşler”, İstanbul’un suç dolu sokaklarında geçen bir - filmi olarak büyük ilgi görmüştü. , oto hırsızlığı yapan Asım Noyan’ın, intihar etmek üzere olan Süpermen kostümlü Samet ile karşılaşmasıyla başlayan olayları konu alıyordu. Samet’in çeteye katılmasıyla işler karışmış, mizah ve aksiyon dolu sahnelerle dolu bir hikaye ortaya çıkmıştı.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

2019’da izleyiciyle buluşan “Organize İşler: Sazan Sarmalı” ise serinin devamı niteliğindeydi. Bu filmde Asım Noyan ve ekibi, “sazan sarmalı” adını verdikleri yeni bir dolandırıcılığın içine girmişti. Ancak Asım Noyan’ın kızı Nazlı’nın dolandırılmasıyla olaylar farklı bir hal almıştı. Yeni proje “Organize İşler: Karun Hazinesi” ise bu hikayelerin devamı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ FİLM Mİ?

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni yapım, “Organize İşler” serisinin versiyonu olarak hazırlanıyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” adını taşıyan dizi, orijinal filmdeki karakterlerin hikayelerini genişletilmiş bir formatta yeniden anlatacak. Netflix için çekilen yapım, serinin devam hikayesi olarak konumlandırılıyor.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ HANGİ PLATFORMDA?

Organize İşler: Karun Hazinesi, dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyiciyle buluşacak. Netflix, yapımın ilk tanıtımını sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak duyurdu.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

Netflix’in açıklamasında, dizinin yakında yayınlanacağı belirtildi. Yayın tarihiyle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı. BKM Film’in yapımcılığını üstlendiği proje, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve yönetimiyle yeniden ekranlara taşınacak.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDE ÇEKİLECEK?

Organize İşler: Karun Hazinesi’nin çekimleri 25 Eylül’de Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kurulan özel bir platoda başladı. Bu özel plato, dizinin ana çekim merkezi olacak.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

Ege bölgesinin mizahi kültürü, halk hikayeleri ve yerel karakterleriyle harmanlanan yapım, suç komedisi türünü farklı bir coğrafyada yeniden yorumlayacak. BKM Film’in yapımını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI

Yapımda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kadroda hem önceki filmlerden tanınan oyuncular hem de yeni karakterlerle katılan isimler bulunuyor:

  • Yılmaz Erdoğan
  • Demet Akbağ
  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Ezgi Mola
  • Bensu Soral
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Selim Bayraktar
  • Atakan Çelik
  • Burcu Özberk
  • Rıza Kocaoğlu
  • Ekin Türkmen
  • Şükran Ovalı
  • Onur Akbay
  • Ersin Korkut
  • Menderes Samancılar
ETİKETLER
#netflix
#netflix
#dizi
#film
#dizisi
#komedi
#yılmaz erdoğan
#diziler
#aksiyon
#Yeni Film
#Organize İşler
#Karun Hazinesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.