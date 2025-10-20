Jandarma astsubay alımı olacak mı? 2026 subay alımı şartları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı için ilan yayımladı. Başvuruların yalnızca çevrim içi yapılacağı süreçte adaylar, belirtilen şartları dikkatle inceleyerek başvuru kılavuzuna göre işlem yapacak.

JANDARMA SUBAY ALIMI 2026

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için subay alımı yapacağını açıkladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim görecek 246 subayın (13 muvazzaf, 233 sözleşmeli) temin edileceği belirtildi. Bu kapsamda başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresindeki Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek.

Başvuru kılavuzu, Jandarma Genel Komutanlığı’nın www.jandarma.gov.tr, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin www.jsga.edu.tr, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığı’nın https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri, yanlış beyan veya kodlama yapmamaları gerektiği vurgulandı.

JANDARMA SUBAY ALIMI ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru kılavuzunda belirtilen dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranıyor. Mezuniyetini Ocak 2026’ya kadar tamamlayabilecek adaylar da başvuru yapabilecek.

Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, hamile olmamaları, sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmaları ve herhangi bir nedenle askeri ya da emniyet teşkilatına bağlı okullardan çıkarılmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yaparken kendi isteğiyle ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

JANDARMA SUBAY ALIMI YAŞ SINIRI KAÇ?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, lisans mezunları için yaş sınırı 27 olarak belirlendi. Buna göre 01 Ocak 1998 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek. Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olan adaylarda ise yaş sınırı 32’ye çıkarıldı. Bu durumda 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğanlar başvuru hakkına sahip olacak.

Yaş sınırı, adayların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre hesaplanacak. Belirlenen tarih aralıklarının dışında kalan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sürecinde yaş tespitiyle ilgili belgelerin doğru ve güncel şekilde sisteme yüklenmesi önem taşıyor.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden yapılacak. Adaylar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden e-Devlet kapısı aracılığıyla sisteme giriş yapacak. Giriş işlemi e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilebilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvurusu kabul edilen adayların sınav tarihleri, sınav merkezi ve diğer detaylar PTM sistemi üzerinden ilan edilecek.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI VAR MI, NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın duyurusunda yalnızca 2026 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yer aldı. Astsubay alımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Jandarma astsubay teminine ilişkin duyurular, ilerleyen tarihlerde Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet adresleri üzerinden yayımlanacak.