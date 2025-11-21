Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık son durumu paylaşıldı

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, milli takım dönüşünde yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyor. Başkan Dursun Özbek tarafından yapılan son açıklamada, oyuncunun tedavisinin kontrollü biçimde ilerlediği belirtildi.

OSİMHEN'İN SAKATLIK DURUMU

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, milli takım kampının ardından döndüğü İstanbul’da yapılan kontrollerde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmesi üzerine tedavi sürecine alınmıştı. Galatasaray’ın sponsor hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinin ardından sağlık ekibi futbolcu için detaylı bir program oluşturdu. Kulüp, oyuncunun ilk müdahalesinin ardından çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Başkan Dursun Özbek, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Osimhen’in tedavi sürecinin sağlık heyeti tarafından yakından yönetildiğini açıkladı. Özbek, Florya’da çekilen MR sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından futbolcu için iki haftalık bir iyileşme sürecinin öngörüldüğünü belirtti. Sakatlık sonrası süreçte oyuncunun bireysel çalışmalarla yüklemesinin kontrollü biçimde yapılacağı ifade edilirken, takıma dönüşün tamamen sağlık raporlarına bağlı olacağı kaydedildi.

OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Yapılan kontroller sonrası Victor Osimhen için yaklaşık iki haftalık bir iyileşme süreci tahmin ediliyor. Galatasaray sağlık ekibi, oyuncunun adale sakatlığının tam olarak düzelmesi için düzenli takip gerçekleştiriyor ve süreçte herhangi bir risk unsurunun oluşmamasına dikkat ediyor. Oyuncu, tedavisinin ilerleyişine göre koşu ve güç antrenmanlarına aşamalı olarak başlayacak. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara katılım sağlanacak.

Osimhen’in dönüş hedefi olarak daha önce 9 Aralık’taki Monaco deplasmanı belirlenmişti. Ancak oyuncunun istekli tavrı ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde işlemesi teknik ekibi değerlendirmeye yöneltti. Buna karşın futbolcunun fiziksel olarak tam hazır hale gelmesi için sürecin doktor raporlarına göre şekilleneceği ifade edildi. Nihai kararın, sağlık ekibinin sahaya dönüş için onay vermesiyle netleşeceği bildirildi.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen’in tedavisinin olumlu ilerlediğini ve tüm çabalarının oyuncuyu 1 Aralık’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek yönünde olduğunu dile getirdi. Özbek, sağlık ekibinin bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek futbolcunun durumunun her gün kontrol edildiğini söyledi. Teknik heyetin, oyuncunun antrenmanlara dönüş sürecine göre maç planlamasını netleştireceği ifade edildi.

Buna rağmen Nijeryalı forvetin sahaya tam performansla dönebilmesi için fiziksel uygunluğunun eksiksiz seviyeye ulaşması gerekiyor. Kulüp kaynakları, Osimhen’in erken dönüşünün risk oluşturmaması adına temkinli davranıldığını aktarıyor. Derbide forma giyip giymeyeceğine ilişkin kesin kararın, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda maç gününe doğru verilmesi bekleniyor.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen, mevcut sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde oyuncunun bu maçta görev almasının uygun olmadığı belirtildi. Tedavi programı gereği futbolcunun risk içeren yüklemelerden uzak tutulması ve iyileşme sürecinin aksatılmaması planlanıyor.

Aynı şekilde hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de Osimhen’in sahada olması beklenmiyor. Sakatlığın daha ciddi bir seviyeye taşınmaması adına alınan bu karar doğrultusunda Osimhen’in dönüşü sağlık raporlarına göre belirlenecek.