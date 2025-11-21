Menü Kapat
BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 21.11.2025 00:00
İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/15421 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15421 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 1510 ada 64 parselde kayıtlı Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 30/500 arsa paylı 2. normal kat (16) numaralı Daire nitelikli bağımsız bölümdür. Taşınmazın özellikleri Belediyeden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Konutun plan itibariyle (3+1 tipinde); salon, mutfak, balkon, oturma odası, çocuk odası, yatak odası, banyo, wc ve antre olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma kombi sistem ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire, kapak hesabında brüt 94,58m² alan, net 83,70 m² süpürülebilir alanına sahiptir. Ayrıca taşınmazın kullanımı için 2,31 m2 balkon projelendirilmiştir. Taşınmazın çocuk odası bina aydınlık alanından gün ışığı alacak şekilde projelendirilmiştir.
Adresi: Merkez Mahallesi, 1107.Sokak, Öztürkler Apt., No:5-7, D:16 Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü: 500,74 m2
Arsa Payı: 30/500
İmar Durumu: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 19.08.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt Merkez Mahallesi, 1510 ada 64 parselin, yürürlükteki 12.07.2013 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.50, KAKS:2.00, bitişik nizam beş kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır
Kıymeti: 3.000.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:55

17/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02339482
