Anadolu Efes Barcelona maç skoru kaç kaç? Euroleague’de nefes kesen mücadele

Euroleague'in 12. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 74-73 kazanan temsilcimiz 5. zaferini aldı.

Başa baş süren ve her iki takımın da boyalı bölge ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle bitti.

İspanya temsilcisi, soyunma odasına ise 46-35 önde girdi.

İkinci yarı toparlanan lacivert-beyazlı ekip, son çeyreğe 58-55 üstünlükle geçti.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor avantajının birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti ancak pes etmeyen Anadolu Efes, maçı 74-73 kazandı.