Anadolu Efes Barcelona maç skoru kaç kaç? Euroleague’de nefes kesen mücadele

Anadolu Efes, Euroleague'in 12. haftasında ağırladığı Barcelona'yı 74-73 yenerek 5. galibiyetini elde etti.

20.11.2025
20.11.2025
saat ikonu 23:21

'in 12. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 74-73 kazanan temsilcimiz 5. zaferini aldı.

Başa baş süren ve her iki takımın da boyalı bölge ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle bitti.

İspanya temsilcisi, soyunma odasına ise 46-35 önde girdi.

İkinci yarı toparlanan lacivert-beyazlı ekip, son çeyreğe 58-55 üstünlükle geçti.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor avantajının birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti ancak pes etmeyen Anadolu Efes, maçı 74-73 kazandı.

ETİKETLER
#Basketbol
#barcelona
#anadolu efes
#euroleague
#Türk Basketbol
#Aktüel
