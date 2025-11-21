Sultanlar Ligi Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç?

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Marcello Abbondanza'nın takımı Fenerbahçe Medicana ile Massimo Barbolini'nin idaresindeki Galatasaray Daikin mücadele etti.

Zirve yarışında büyük değer taşıyan derbi yoğun bir ilgiyle beklenirken sezona 5'te 5 ile başlayan ve lider pozisyonunda yer alan Fenerbahçe, galibiyet zincirini devam ettirmeyi amaçlıyordu.

5 maçta 4 galibiyet alarak ligde üçüncü sırada bulunan Galatasaray ise derbiden zaferle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını artırmak istiyordu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe Medicana, karar setini alarak derbide Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

1.SET: Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin: 27-25

2.SET: Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin: 22-25

3.SET: Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin: 25-23