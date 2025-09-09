Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

ÖSYM 2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 2025-YKS kapsamında ÖZYES sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından BESYO tercihleri ne zaman sorusu gündeme geldi.

ÖSYM 2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?
09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025

Özel Yetenek İmtihanı (ÖZYES) kapsamına dahil edilen BESYO sınavları 13-17 Ağustos 2025 tarihlerinde sona erdi.

2025-2026 eğitim yılı için üniversitelerin özel yetenek imtihanı çerçevesinde öğrenci kabul eden spor bölümlerine alınacak adayların seçimi ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilebilmeleri amacıyla, tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı tercihleri alındı.

ÖSYM 2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN OLACAK?

BESYO tercih dönemleri 2025 henüz açıklanmadı.

TYT sınav puanının esas alındığı BESYO tercihlerinde başvuranlar yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlayarak en düşük puana doğru sıralanacak.

ÖSYM 2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI DUYURULDU MU?

2025 yılı BESYO taban puanları, yerleştirme işlemlerinin sonrasında netleşecek.

Adaylar geçen yılın taban puanlarına göre hareket ederek tercihlerini yapacak.

