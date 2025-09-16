Ozempic nedir? Zayıflama iğnesi vücudu nasıl etkiliyor?

Yeni bir incelemeye göre, obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar, verilen kilodan bağımsız şekilde bireylerde kalp krizi ve inme riskini azaltabiliyor.

İlaçların temel maddesi olan semaglutidin kan şekeri, tansiyon veya iltihap üzerinde olumlu bir etkisinin yanı sıra kalp dokusu ve damarları üzerinde doğrudan etkileri olabileceği ortaya çıkarıldı.

Fakat son bulgular ilaç bırakıldıktan sonra hızlı kilo artışının yeniden başladığını da gösteriyor.

Novo Nordisk, zayıflama ilaçlarının başarısı sayesinde 2023 yılında Avrupa’nın en kıymetli şirketi olmuştu.

OZEMPİC NEDİR?

Ozempic, ilk olarak Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak için tasarlandı.

Ozempic de kan şekerini düşürmekte ve insülini düzenlemekte.

Haftalık kullanılan ilaç, bağırsaklarda doğal biçimde üretilen glukagon benzeri peptit-1 isimli bir hormonu taklit ederek beyne tok olunduğu sinyali gönderiyor.

Son dönemde Ozempic'in özellikle diyabet hastası olmayan kişiler arasında da kilo verme ilacı olarak yaygın biçimde tercih edildiği gözlemlendi.

Küresel ölçekte uyarı mesajı yayımlayan Dünya Sağlık Örgütü, sahte ilaçların sağlık tehlikesi oluşturabileceğini vurguluyor.