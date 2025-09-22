Pastırma sıcakları Ekim’de mi ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıkları değişiyor

Kış öncesinde son ılık günleri tanımlayan pastırma sıcakları için incelemeler son günlerde dikkat çekiyor.

Pastırma sıcakları zamanı, Eylül ayının bitiş günleriyle birlikte sorgulanıyor.

Halk takvimine göre ekim ayının sonu ile kasım ayının başlarında gerçekleştiği düşünülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ TARİHTE 2025?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim yahut Kasım aylarında birkaç gün devam eden, havanın mevsim ortalamalarına göre birden ısındığı süreçtir.

Bu sıcak hava dalgası, özellikle Türkiye’de yaygındır ve adını, bu dönemde pastırmanın kurutulması için uygun atmosfer koşullarının oluşmasından alır.

Pastırma sıcakları çoğunlukla sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında meydana gelir.

Türkiye’de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gözlemlenir.

Fakat bu zaman aralıkları, hava şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz dereceleri mevsim değerlerinin üstünde seyredebilir.