25°
Pastırma sıcakları Ekim’de mi ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıkları değişiyor

Havalarda yaşanan değişiklikler vatandaşlar tarafından takip edilirken pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve biteceği de merak ediliyor.

Pastırma sıcakları Ekim'de mi ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıkları değişiyor
22.09.2025
22.09.2025
saat ikonu 19:36

Kış öncesinde son ılık günleri tanımlayan pastırma sıcakları için incelemeler son günlerde dikkat çekiyor.

Pastırma sıcakları zamanı, Eylül ayının bitiş günleriyle birlikte sorgulanıyor.

Halk takvimine göre ekim ayının sonu ile ayının başlarında gerçekleştiği düşünülüyor.

Pastırma sıcakları Ekim’de mi ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıkları değişiyor

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ TARİHTE 2025?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim yahut Kasım aylarında birkaç gün devam eden, havanın mevsim ortalamalarına göre birden ısındığı süreçtir.

Bu sıcak hava dalgası, özellikle Türkiye’de yaygındır ve adını, bu dönemde pastırmanın kurutulması için uygun atmosfer koşullarının oluşmasından alır.

Pastırma sıcakları çoğunlukla sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında meydana gelir.

Türkiye’de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gözlemlenir.

Fakat bu zaman aralıkları, hava şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz dereceleri mevsim değerlerinin üstünde seyredebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Pastırma sıcakları neden bu adla bilinir?
Bu dönemde havaların aniden ısınması, pastırmanın kurutulmasına elverişli ortam oluşturduğu için halk arasında “pastırma sıcakları” adıyla anılır.
#meteoroloji
#kasım
#sonbahar
#Pastırma Sıcakları
#Havalar
#Oktober
#Aktüel
