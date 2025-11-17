Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Hüseyin Bahcivan

Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu? Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo olduğu duyuruldu. Taraftarlar tarafından Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu araştırılmaya başlandı.

Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu? Beşiktaş açıklama yaptı
'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'ın bugün anjiyo olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, gündeme geldi.

Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu? Beşiktaş açıklama yaptı

SERGEN YALÇIN AMELİYAT MI OLDU, SAĞLIK DURUMU?

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştiği duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu? Beşiktaş açıklama yaptı

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Sergen Yalçın daha sonrasında A Takıma yükseldi. Sırayla Beşiktaş, İstanbulspor, Siirt Jet-Pa Spor, Fenerbahçe, Sloga, Galatasaray, Trabzonspor'da forma giydi.

Trabzonspor'un ardından bir dönem daha kiralık olarak Galatasaray'da forma oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri döndü. 2006 yılında ise Beşiktaş'tan ayrılarak Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda ise transfer olduğu Eskişehirspor'da kariyerini noktaladı.

Sergen Yalçın ameliyat mı oldu, sağlık durumu? Beşiktaş açıklama yaptı

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Beşiktaş U15'te başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş U21, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor ,Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev aldı.

#Futbol
#beşiktaş
#sağlık durumu
#teknik direktör
#sergen yalçın
#Anjiyografi
#Aktüel
