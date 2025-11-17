'Kasksız' diye ceza yedi! Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı

Adıyaman Gölbaşı'nda ikinci el eşya ticareti yapan Hanifi Kırtay, yaklaşık üç ay önce sabah saatlerinde akrabalarının geçirdiği trafik kazasına motosikletiyle gitti. Olay yerine ulaştığında başında kask olmamasından dolayı burada bulunan trafik polislleri tarafından kendisine "Kasksızlıktan" dolayı cezai işlem uygulandı.

POİS MEMURU VESTİYER İSTEDİ

Ceza uygulandığı esnada Hanifi Kırtay ile ceza yazan polisler arasında sohbet yaşandı. Sohbet esnasında trafik polis memurlarından O.Y., iddialara göre ikinci el işi yapan Hanifi Kırtay'dan vestiyer ihtiyacının olduğunu ve kendisine vestiyer ayarlamasını istedi.

POLİSİN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaşanılan sohbetin yaklaşık 1 hafta sonrası polis memuru O.Y., iddialara göre Kırtay'ı telefonla arayarak vestiyeri sordu. Polis memuru O.Y., yine iddialara göre verdiği ölçülere göre vestiyerin bulunmadığı cevabını alması üzerine "O vestiyeri bul, yoksa seni ceza manyağı yaparım" şeklinde tehdit etti.

HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU

İddia edilen telefon görüşmesinden 1 hafta sonra Kırtay'a ‘Kasksızlıktan' trafik cezası geldi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırıtay, belirtilen tarih ve saatte o bölgede kasklı olduğu söyleyerek cezaya itiraz etti ve konuyu mahkemeye taşıdı.

POLİS MEMURUNUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan incelemelerde Kırtay'ın ceza günü kask taktığı tespit edildi. Mahkeme, Kırtay'ın itirazını kabul ederek kesilen cezayı iptal etti. Kırtay, ayrıca kendisine ceza yazan polis memuru O.Y., hakkında "Tehdit" ve "haksız ceza düzenleme" gerekçeleriyle şikayetçi oldu.