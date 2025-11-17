Menü Kapat
17°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

'Kasksız' diye ceza yedi! Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı

Adıyaman'da kaskı olmasına rağmen 'kasksız' olduğu ileri sürerek ceza yazılan bir vatandaş, mahkemeye yaptığı başvurunun ardından cezayı sildirdi. İkinci el eşya satışı yapan Hanifi Kırtay'dan bir trafik polisi vestiyer istedi. Kırtay, polis memuruna elinde uygun ölçülerde eşya bulunmadığını söylemesi üzerine, "O vestiyeri bul, yoksa seni ceza manyağı yaparım" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Kırtay ile polisin görüşmesinden 1 hafta sonra kasksız motosiklet kullanmaktan ceza yazıldı.

17.11.2025
17.11.2025
Adıyaman Gölbaşı'nda ikinci el eşya ticareti yapan Hanifi Kırtay, yaklaşık üç ay önce sabah saatlerinde akrabalarının geçirdiği trafik kazasına motosikletiyle gitti. Olay yerine ulaştığında başında kask olmamasından dolayı burada bulunan trafik polislleri tarafından kendisine "Kasksızlıktan" dolayı cezai işlem uygulandı.

POİS MEMURU VESTİYER İSTEDİ

Ceza uygulandığı esnada Hanifi Kırtay ile ceza yazan polisler arasında sohbet yaşandı. Sohbet esnasında trafik polis memurlarından O.Y., iddialara göre ikinci el işi yapan Hanifi Kırtay'dan vestiyer ihtiyacının olduğunu ve kendisine vestiyer ayarlamasını istedi.

'Kasksız' diye ceza yedi! Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı

POLİSİN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yaşanılan sohbetin yaklaşık 1 hafta sonrası polis memuru O.Y., iddialara göre Kırtay'ı telefonla arayarak vestiyeri sordu. Polis memuru O.Y., yine iddialara göre verdiği ölçülere göre vestiyerin bulunmadığı cevabını alması üzerine "O vestiyeri bul, yoksa seni ceza manyağı yaparım" şeklinde etti.

HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU

İddia edilen telefon görüşmesinden 1 hafta sonra Kırtay'a ‘Kasksızlıktan' geldi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırıtay, belirtilen tarih ve saatte o bölgede kasklı olduğu söyleyerek cezaya itiraz etti ve konuyu mahkemeye taşıdı.

'Kasksız' diye ceza yedi! Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı

POLİS MEMURUNUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan incelemelerde Kırtay'ın ceza günü kask taktığı tespit edildi. Mahkeme, Kırtay'ın itirazını kabul ederek kesilen cezayı iptal etti. Kırtay, ayrıca kendisine ceza yazan polis memuru O.Y., hakkında "Tehdit" ve "haksız ceza düzenleme" gerekçeleriyle şikayetçi oldu.

