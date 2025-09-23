Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Pegasus indirimli bilet fiyatları ve tarihleri ne zaman belli oldu!

Pegasus BolBollulara özel yurt dışı seferlere yönelik fiyat kampanyası başlatırken uygun uçak bileti tarihleri ve ücretleri de ilgi konusu oldu.

Pegasus indirimli bilet fiyatları ve tarihleri ne zaman belli oldu!
Havayolu firmalarını yakından izleyenler, avantajlı biletleri kaçırmak istemiyor. Bugün gündeme gelen fırsatı merak uyandırdı.

, 23-24 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 23 Eylül 2025 saat 09.15’ten itibaren 24 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması koşuluyla geçerli) günlerinde biletleme yapılacak.

Kampanyanın Kapsamında Olan Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dâhilinde düzenlenecek olan belirli seferlerde 200.000 koltukta geçerli.

Pegasus indirimli bilet fiyatları ve tarihleri ne zaman belli oldu!

İNDİRİMLİ BİLETLER NE KADAR?

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde alacağın, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 uçuş tarihli açıklanan yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan ücretlerle satışta.

200.000 koltuk için geçerli fiyatlarla Light Paket ile biletini alan yolcular için ayrıca Light Pakete ek kabin bagaj hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagaj hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket tercihi yapmak mümkün.

